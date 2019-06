Die Reise nach Schweinfurt hat sich für Movesty gelohnt. (fr)

Unvergessliche Tage hat jetzt die Tanzgruppe Movesty vom TSV Uesen erlebt. Die 13 Mädchen aus dem Achimer Ortsteil sind zum Landesturnfest in Schweinfurt gefahren und haben dort an zwei Wettkämpfen teilgenommen.

Los ging es mit dem Bundesfinale „Dance2u“. „Die Mädels waren gut vorbereitet, wussten jedoch nicht, auf was für Gruppen sie treffen würden. Und so war es sehr spannend, als es endlich losging“, sagte Trainerin Isabel Cybulski. Zwölf Gruppen in der Altersklasse Senior hatten sich für dieses Finale qualifiziert und mussten zweimal vor verschiedenen Jurys tanzen. Am Ende wurden alle vergebenen Punkte zusammengezählt und die Platzierungen ermittelt. Die Siegerehrung fand unmittelbar anschließend statt. Als der zweite Platz aufgerufen wurde, kannte der Jubel bei den Movesty-Tänzerinnen keine Grenzen. Denn in diesem Moment stand fest, dass die Gruppe aus Uesen das Bundesfinale 2019 gewonnen hatte. Cybulski: „Sie konnten es selbst nicht glauben, denn die ersten drei Gruppen waren sehr eng beieinander und jede dieser Gruppen hätte gewinnen können.“ Einen Tag nach dem großen Triumph ging es bei dem Wettbewerb „Dance’n more“ weiter. Es waren vorwiegend Tänzer aus Bayern am Start. Von den Wertungsrichtern wurden den Gruppen sogenannte Prädikate verliehen. Das höchste trug den Namen „phänomenal“. Nur drei Gruppen wurde dieses Prädikat verliehen – darunter auch Movesty. Die besten Gruppen traten in ihren jeweiligen Kategorien nochmals gegeneinander an. Und wieder setzten sich die Tänzerinnen aus Uesen durch.

„Wir konnten damit unsere Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen. Nach diversen Siegen bei niedersächsischen Wettkämpfen, dem Sieg beim Deutschen Turnfest in Berlin und nun auch beim Bundesfinale in Bayern haben wir mittlerweile auch bundesweit unsere starke tänzerische Qualität unter Beweis gestellt“, sagte Isabel Cybulski. „Wir Trainer und der Verein sind sehr stolz.“