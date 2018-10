Ahmet Kaldirici (blaues Trikot) und der 1. FC RW Achim müssen sich dem VSK Osterholz-Scharmbeck insbesondere aufgrund der beiden Tore nach der Pause von Emmanuel Duah geschlagen geben. (Tobias Dohr)

Unbeeindruckt von einem Rückstand hat der VSK Osterholz-Scharmbeck sein Pensum in der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den 1.FC Rot-Weiß Achim heruntergespielt. Beim Abpfiff von Schiedsrichter Mario Ernst (SV Horstedt) hatten die Kreisstädter vor 110 Zuschauern mit 5:1 (2:1) die Nase vorn. Emmanuel Duah glänzte mit einem Doppelpack.

Die Platzherren nahmen von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand. Mit vielen Flugbällen, darunter etliche weite Einwürfe von Sergej Baitler, stiftete der Favorit Verwirrung beim Gast. Aus heiterem Himmel gerieten die Grün-Weißen jedoch ins Hintertreffen. Ovidiu Varga schloss den schönsten Gäste-Angriff erfolgreich ab. Behcet Kaldirici und Aleksandar Nesic hatten den Treffer klug vorbereitet (15.). „Durch einen unnötigen Elfmeter gehen die Köpfe bei uns runter. Da brauchst du nur den Gegner zu stellen“, bemerkte Achims Coach Bülent Kaksi nach Spielende. Nüsret Yüksel leistete sich mit ungeschicktem Zweikampfverhalten ein Foulspiel gegen Eugen Zilke. Kevin Zilke verwertete den Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (32.).

Eugen Zilke drehte den Spieß nach einem außerhalb des Fünfmeterraums gewonnenen Luftduell mit Gäste-Torwart Tobias Grönewold per Kopf noch vor der Pause zum 2:1 um (37.). Ovidiu Varga schrammte auf der anderen Seite in aussichtsreicher Position haarscharf am 2:2-Ausgleich vorbei (40.). Steffen Brünjes hatte den Ball keine 60 Sekunden zuvor bei einem Tohuwabohu im Gäste-Strafraum per Kopfball an die Latte geköpft.

Emmanuel Duah beruhigte mit einem Doppelpack nach dem Wechsel das Nervenkostüm der Kreisstädter. Per Kopfball nach Ecke von Hussain Taha (47.) und durch einen Seitfallzieher nach Freistoß von Steffen Gardianczik (63.) schraubte Duah die Führung auf 4:1 in die Höhe. „Das war eine gute Reaktion auf die vergangene Woche. Wir haben viele Sachen gut umgesetzt“, sagte der Doppel-Torschütze Emmanuel Duah. Steffen Gardianczik sorgte mit dem 5:1 für das i-Tüpfelchen (65.). VSK-Reservekeeper Pelle Buschmann reagierte bei zwei Gelegenheiten von Kouassi Yao (68.) und Özgür Görmez (74.) prächtig. „Wir haben das Spiel klar beherrscht. Wenn wir in der ersten Halbzeit konsequenter im Verwerten der Torchancen sind, ist der Drops schon zur Pause gelutscht“, bilanzierte VSK-Trainer Oliver Schilling. Die Dominanz des Gastgebers spiegelte sich auch im Eckenverhältnis wider: 9:1 für den VSK Osterholz-Scharmbeck.