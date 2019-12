Viermal in Folge war die weibliche A-Jugend des TV Oyten in der Vorrunde zur Handball-Oberliga zuletzt als Sieger vom Feld gegangen. Nun hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohls wieder eine Niederlage kassiert. Beim VfL Oldenburg musste sich der Nachwuchs der „Vampires“ mit 23:29 (8:14) geschlagen geben.

„Wir sind auf dem richtigen Weg. Erwischen wir einen guten Tag – wie beim Sieg in Garrel – dann sind wir auch mit den Topteams auf Augenhöhe“, zeigte sich Kohls trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Man habe sich nach einem guten Start (7:9/17.) einen kleinen Durchhänger geleistet, berichtete der Trainer des TVO. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder die Kontrolle, am Ende ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen.“ Emily Hübner hatte für die Gäste zum 4:4 (7.) letztmals ausgeglichen, in der Schlussphase traf Sarah Kennerth zum 27:21. Für Kennerth war es das erste Spiel im Trikot des TV Oyten. Die Linkshänderin vom Landesligisten HSG Lilienthal/Grasberg darf seit Oktober mit einem Zweitspielrecht auch für den Rangfünften aus dem Landkreis Verden auflaufen.

In ihrer abschließenden Partie der Vorrunde empfangen die Oytenerinnen am kommenden Sonntag (15 Uhr) den Tabellennachbarn Jugendhandball Wümme. Beide Teams werden sich dann ab Januar in der Verbandsliga wiedersehen.

VfL Oldenburg - TV Oyten 29:23 (14:8)

TV Oyten: Beet - Otten (6/4), Hübner (5), Winkler (4), Gronewold (2), Beuße (2), Prütt (1), Kennerth (1), Buschmann (1), Heske (1), Meyer

Siebenmeter: VfL Oldenburg 3/2, TV Oyten 5/4

Zeitstrafen: VfL Oldenburg 2, TV Oyten 3 PRÜ