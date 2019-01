Landete nur auf Platz acht: die Latein-Formation der TSG Ars Nova. (Madlen Kasten)

Walsrode. Rehabilitation war das Ziel, doch das ist nicht erreicht worden. Die A-Formation des Teams Ars Nova hat auch beim zweiten Turniertag in Walsrode enttäuscht. Wie zum Saisonauftakt rangierten die Verdener am Ende auf Platz acht und nehmen entsprechend auch im Gesamtranking der 2. Bundesliga Latein diese Position ein.

„Wir konnten leider die gute Trainingsleistung nicht vollständig aufrufen, dennoch ging das Team geschlossener auf die Fläche wie zwei Wochen zuvor in Ludwigsburg“, resümierte Trainerin Imke Teuchert. Im zweiten Durchgang hat das Team zwar besser zusammengefunden, doch mehr als der achte und somit letzte Platz sprang dennoch nicht heraus. Marie De Neef, die in Walsrode nach langer Pause ihr erstes Formationsturnier bestritt, sprach ebenfalls nicht so negativ, wie es die Platzierung vermuten lässt: „Ich war bei der Stellprobe sehr beeindruckt von der Fläche. Walsrode ist immer das Highlight unter den Turnieren im Norden, die Beleuchtung puscht einen sehr. Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Position und meinem Partner Mirco Kramer, da dieser eine ganz besondere Art hat, einen während des Durchganges zu beruhigen. Auch wenn die Platzierung nicht super war, hat der Auftritt uns als Team sehr zusammengebracht.“ Zudem wisse das Team, woran noch gefeilt werden muss und auf was aufgebaut werden kann.

Nun heißt es zwei Wochen harte Trainingsarbeit, um an Turniertag drei in Weinheim (9. Februar) die theoretisch mögliche Leistung auch auf das Parkett zu bekommen. Das wird nötig sein, will die TSG Ars Nova auch in der nächsten Saison der 2. Bundesliga angehören.