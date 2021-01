Sven Schröder hat bei den Trainingseinheiten immer einen besonderen Blick auf seine Schützlinge. (Björn Hake)

Das Jahr 2020 wird vielen Sportlern negativ in Erinnerung bleiben. Aufgrund der Corona-Pandemie gehörten ausgefallene Wettkämpfe, eingeschränkte Trainingseinheiten sowie geschlossene Sporthallen zur Normalität. Der TSV Achim verbindet mit dem Jahr dennoch einige positive Aspekte. Während der Verein sein 160-jähriges Bestehen feierte, gab es auch bei der Ringerabteilung Grund zur Freude: Die Sparte wurde 60 Jahre alt.

„Das Ringen in Achim ist für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich werde nie vergessen, wie ich damals durchs Land gezogen bin und versucht habe, den Sport an die Menschen zu bringen“, erinnert sich Torsten Tietge zurück. Damals leistete der Hobby-Ringer bei der Bundeswehr seinen Wehrdienst und stellte ein Team aus Soldaten zusammen. Angekommen in Achim, versuchte er dann mithilfe von Werbeveranstaltungen und kleineren Turnieren das Ringen für die breite Masse anschaulich darzustellen. Anders als zunächst erwartet, entpuppten sich diese Aktionen als voller Erfolg. Dies hatte zur Folge, dass Tietge am 5. Februar 1960 das Ringen in Achim fest etablierte und sich dem TSV Achim anschloss. „Einfach eine tolle Geschichte, auf die ich sehr stolz bin“, sagt Tietge.

Miteinander statt Ausgrenzung

Mit mehr als 200 Mitgliedern und 40 aktiven Ringern, die bei Meisterschaften und Turnieren antraten, war 1975 das bisher mitgliederstärkste Jahr der Ringerabteilung des TSV Achim. Zahlreiche Talente schafften den Durchbruch und machten über Achim hinaus auf sich aufmerksam. „Mir fallen da spontan Namen wie Peter Warmer, Klaus Prieser oder Carsten Scheid ein. Herausragende Ringer, die unsere Werte immer zu 100 Prozent gelebt haben“, betont Tietge.

Auch die darauffolgenden Jahrzehnte waren für die Ringer des TSV Achim mehr als erfolgreich. In Turnieren gehörte die Sparte stets zu den besten Teams und stellte Athleten, die über ihre Grenzen hinauswuchsen. Erfolg stand dabei aber nicht zwingend im Vordergrund. „Der Spaß nahm immer eine übergeordnete Rolle ein. Es ging darum, sich weiterzuentwickeln und Spaß am Ringen zu haben. Wir haben die jungen Ringer in unseren Reihen gefordert und gleichzeitig gefördert“, sagt Burkhard Haberland, ehemaliger erster Vorsitzender der Ringerabteilung.

Viele Menschen stehen dem Ringen mit Vorurteilen gegenüber. So werden der Sportart des Öfteren eine Verherrlichung von Gewalt und ein hohes Verletzungsrisiko nachgesagt. Haberland weist diese Anschuldigungen strikt zurück und betont, dass es beim Ringen auf spezielle Werte ankommt: „Ringer messen sich nach fairen Regeln. Man lernt in der Halle gewisse Grundtugenden des Lebens, mit denen die Athleten reifen. So sind bei uns Ausländer, Sportler mit Handicap und Frauen immer willkommen.“ Hierbei gehen René Sokoll, Sven Schröder und Florian Völskow schon jahrelang mit gutem Beispiel voran. Die drei haben sich in der Jugend beim Ringen kennengelernt und sind so gemeinsam aufgewachsen. Noch heute besitzt jeder von ihnen eine offizielle Funktion im Verein. „Das Ringen steckt in jedem Menschen. Schon in frühen Jahren rangeln Kinder miteinander. Somit ist die Sportart quasi in jedem von uns fest verankert. Im Verein werden dann Techniken und Griffe präziser gefördert“, erklärt Völskow.

Haben die bisherigen 60 Jahre der Ringerabteilung des TSV Achim mit ihren Ideen und Erfahrungen geprägt: René Sokoll (von links), Torsten Tietge und Sven Schröder. (Björn Hake)

In den vergangenen Jahren hat die Ringerabteilung allerdings Fehler begangen, die die Verantwortlichen heute schmerzlich zu spüren bekommen. Junge Erwachsene kehrten dem Verein den Rücken, auch der Nachwuchs blieb auf einmal weg. „Wir waren zwei Jahre hintereinander die jüngste Seniorenmannschaft in Niedersachsen und waren einmal kurz vorm Meistertitel. So gesehen haben wir mit unseren Aktivitäten rund um den Nachwuchsbereich zu spät angefangen“, sagt Sokoll, Schriftwart der Ringerabteilung. Im Rückblick habe sich die Sparte zu sehr auf diese Erfolge konzentriert und dabei nicht gemerkt, dass von unten nichts nachkommt. „Teilweise kamen nur noch zwei, drei Jungs zum Ringen“, bedauert Schröder.

Vor sechs Jahren wurde das Thema dann bei einer Vorstandssitzung auf die Agenda gepackt. „Es ist unsere Pflicht, der ganzen Abteilung wieder mehr Leben einzuhauchen“, sagte Schröder damals zu seinen Kollegen. Gemeinsam machten sie sich also Gedanken, wie sie den Sport in Achim wieder populärer machen können. Dabei entstanden verschiedene Ideen, wie beispielsweise Kooperationen mit Schulen oder die Teilnahme am Sommerferienspaß, dem Sommerferienprogramm der Stadt Achim. Diese Ideen wurden dann in den nachfolgenden Monaten nach und nach umgesetzt. Zwar zeigten sich die Kinder bei den Aktionen stets begeistert von der Sportart, doch die Ernüchterung kam schnell. Nur eine Handvoll Kinder hat sich anschließend beim Training blicken lassen. Geblieben sind sie jedoch nicht. „Viele Kinder haben heutzutage drei oder vier Hobbys. Um aber erfolgreich zu sein, muss man sich jedoch gezielt auf ein Hobby konzentrieren“, weiß Burkhard Haberland.

Ungewisse Zukunft

Aktuell hat die Sparte knapp 50 Mitglieder. Um in den nächsten Jahren nicht noch weiter zu schrumpfen, stecken René Sokoll und Sven Schröder viel Herzblut in den Verein. Nicht nur das Training, sondern auch sämtliche Aktivitäten, um das Ringen am Leben zu erhalten, machen sie in ihrer Freizeit. Doch würden sie sich nicht engagieren, könnte das Ringen in Achim unter Umständen aussterben. „Und dafür habe ich das zu lange gemacht“, sagt Schröder. Außerdem profitieren sie derzeit von einer aktiven Elternschaft, die bei einzelnen Aktionen und Festen tatkräftig mithilft. Dies hat zur Folge, dass der Verein auch in Zukunft überlebensfähig ist. „Es fühlt sich gut an mit anzusehen, dass die Eltern hinter den Hobbys ihrer Kinder stehen und ebenfalls viel Zeit in den Verein investieren. Da muss man einfach mal 'Danke' sagen“, betont Schröder.

Aufgrund der Corona-Pandemie liegt der Trainingsbetrieb aktuell auf Eis. Um nicht das Interesse am Sport zu verlieren, haben die Verantwortlichen ihren Athleten beispielsweise einige Matten zur Verfügung gestellt. So kann sich jeder von zu Hause aus fit halten. „Abstand ist in unserem Sport genau das, was wir nicht gebrauchen können. Mir fehlen der Kontakt zu den Kindern und die körperliche Auslastung sehr. Im Moment weiß keiner, wann wir alle wieder zusammen trainieren können. Das schmerzt sehr“, sagt Sven Schröder.

Für das Jahr 2021 wünschen sich die Vereinsverantwortlichen wieder einen größeren Zuwachs. Bleibt dieser aus, so sieht Burkhard Haberland die Ringerabteilung des TSV Achim trotzdem überlebensfähig: „Wir haben uns in der Vergangenheit immer etwas einfallen lassen. Ich bin mir sicher, dass unsere Geschichte weiter erzählt wird und man auch in den nächsten 60 Jahren noch viel von uns hören wird.“