Wahnebergens Trainer Jörg Behrens sah in Achim ein Spiel auf schwachem Niveau. (Focke Strangmann)

Achim. In der 1. Fußball-Kreisklasse hat sich der TSV Achim III am Mittwochabend im Nachholspiel den Klassenerhalt gesichert. Die Mannschaft von Thomas Schuler erreichte gegen den SV Wahnebergen ein 1:1 (1:0) und kann jetzt nicht mehr von der eigenen zweiten Mannschaft eingeholt werden. Der TSV Achim II steht derzeit auf einem Abstiegsrang.

Beide Teams gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie. Beim SVW musste sogar Coach Jörg Behrens auf der Auswechselbank Platz nehmen, um neben Marek Bohlmann zumindest einen zweiten Ersatzspieler parat zu haben. „Es war ein Spiel auf unterstem Niveau“, sagte Behrens, der kaum gelungene Ballstafetten sah. Vor der Halbzeit hatten die Platzherren mehr Spielanteile und lagen verdient durch den Treffer von Ogün Murat kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung (43.). In Durchgang zwei kam der SVW zu mehr Chancen und nutzte eine davon durch Kevin Hikade zehn Minuten vor Schluss.