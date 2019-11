Aykut Kaldirici (rechts) vergab in der ersten Halbzeit die Führung für seinen TSV Achim. (Björn Hake)

Wie schon beim 2:2 im Hinspiel beider Teams hat der TSV Achim dem FC Hambergen auch im zweiten Vergleich beider Teams in der Fußball-Bezirksliga einen Punkt ab. Die Begegnung in Hambergen endete torlos. Dabei waren es die Gäste, die dem Sieg näher waren. „Grundsätzlich bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wir haben allerdings in der Schlussphase zwei Riesenchancen, sodass wir eigentlich mit drei Punkten nach Hause fahren müssen“, sagte TSV-Coach Sven Zavelberg.

Im Sinn hatte er die Gelegenheiten in der Endphase der Partie, als zunächst Aykut Kaldirici einen Ball im gegnerischen Strafraum eroberte. Sein Schussversuch sprang vom gegnerischen Torhüter zu Lewin Peno, der das Leder dann aber knapp neben das Tor setzte (80.). In der Nachspielzeit hatte dann der eigewechselte Mande Sidibe den Siegtreffer auf dem Fuß. Nach einer tollen Flanke von außen schoss Sidibe jedoch zu zentral auf das Tor. „Das wäre der Lucky Punch gewesen und auch sicher nicht unverdient, denn schon in der ersten Hälfte hatten wir unsere Chancen, während wir Hambergen eigentlich gar nichts angeboten haben“, lobte Sven Zavelberg auch die Defensivleistung seines Teams. In den ersten 45 Minuten verfehlten Schüsse von Aykut Kaldirici und Lewin Peno ihr Ziel.