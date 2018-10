Zeigte sich zufrieden mit der Ausbeute der Achimer Lions in Rostock: Spielertrainer Nico Röger verbuchte mit seinem Team einen Sieg und eine Niederlage. (Michael Braunschädel)

Rostock. Gleich zu Saisonbeginn sind die Achimer Rollstuhlbasketballer zu ihrer längsten Auswärtsfahrt dieser Regionalliga-Spielzeit aufgebrochen. An der mecklenburgischen Ostseeküste musste sich der Aufsteiger in seinen ersten beiden Partien beweisen, wobei es zwar zuerst eine deutliche 41:73-Schlappe gegen den starken Gastgeber SG Rostock/Stralsund setzte, im Anschluss aber einen 40:33-Sieg gegen die Rolling Chairs Isernhagen zu feiern gab.

„Alles im grünen Bereich, zwei Punkte waren das, was wir uns erhofft hatten“, resümierte ein zufriedener Spielertrainer Nico Röger. „Es war klar, dass wir nun nicht mehr so durchmarschieren wie noch in der vergangenen Oberliga-Saison. Wenn man bedenkt, dass die Liga für einige von uns Neuland ist und wir gerade im Lowpointer-Bereich schmerzhafte Ausfälle zu verkraften hatten, haben wir unterm Strich das Optimum rausgeholt. Die Niederlage gegen Rostock ist natürlich zu hoch ausgefallen, aber lieber einmal deutlich verlieren als zweimal knapp. Somit können wir schon mal die ersten Punkte gegen den Abstieg mit nach Hause nehmen und uns mit den gemachten Erfahrungen in aller Sorgfalt auf unseren schweren Heimspieltag Ende November vorbereiten.“

Nachdem die Achimer Rollis zuvor einen gemütlichen Mannschaftsabend verbracht und gemeinsam den Teamgeist beschworen hatten, sah es am Sonntagmorgen in der ersten Partie auch anfangs noch recht gut aus. Bis zum 15:22 (12.) lag der TSV in Schlagdistanz zur Spielgemeinschaft der beiden Hansestädte. Diese legte dann allerdings bis zur Halbzeit einen 15:0-Lauf hin und ging mit einem komfortablen 37:15-Vorsprung in die Pause. „Da haben wir sie einfach wegziehen lassen, zu wenig Gegenwehr gezeigt und leichte Punkte ermöglicht. In der Phase waren wir in der Abwehr nicht nah und aggressiv genug an den gegnerischen Stühlen. Eigene Fehlwürfe und -pässe haben sie dann auch noch gnadenlos für erfolgreiche Fastbreaks genutzt. Das hat uns letztendlich das Genick gebrochen“, schilderte Röger die vorentscheidenden Minuten des Spiels. Daneben musste er aber auch die Qualität des Kontrahenten anerkennen. „Bei einem Endergebnis von 41:73 muss man nicht groß darüber reden, wer die bessere Mannschaft stellte.“

Gelungener Schachzug

Mund abputzen und die richtige Einstellung für das direkt folgende Match gegen die Rolling Chairs aus Isernhagen finden – so lautete anschließend die Devise. Kein leichtes Unterfangen, wie sich in den Anfangsminuten zeigen sollte. Trotz schneller 4:0-Führung gab der TSV das erste Viertel gegen den alten Bekannten aus Oberliga-Zeiten mit 6:10 ab. Achims Teamchef entschied sich nun dazu, voll auf seine schnellstmögliche Formation und damit den Gegner maximal unter Druck zu setzen. Ein Schachzug, der sich als erfolgreich erweisen sollte. Die Weserstädter gestalteten das Spiel bis zur Halbzeit unentschieden, ehe sie im dritten Viertel die Vorentscheidung herbeiführten. Dass die Achimer trotz eines relativ beruhigenden 34:24-Vorsprungs (35.) kurz vor Schluss nochmals ein wenig zittern mussten, war unnötig, wie auch Center und Co-Trainer Michael Wilker befand: „Da hätten wir uns fast noch mal in Schwierigkeiten gebracht. Vielleicht haben wir uns zu sicher gefühlt, da wir die Partie eigentlich im Griff hatten. Unsere Trefferquote war – wie auch die Ergebnisse zeigen – im Allgemeinen und besonders in dieser Phase nicht wirklich gut.“

Bevor es in der Liga weitergeht, steht am 11. November das Pokal-Event gegen den ambitionierten Zweitligisten RSC Osnabrück an. Youngster Jannik Schwarmann, der in Rostock neben den bewährten Schützen Röger und Wilker als einziger „Löwe“ zweistellig scorte, freut sich schon darauf. „Da sind wir natürlich krasser Außenseiter. Aber diese Partie wird sicherlich helfen, uns noch mehr auf die rauere Luft vorzubereiten, die uns im weiteren Saisonverlauf der dritten Liga erwartet. Für die Zuschauer, die uns hoffentlich zahlreich unterstützen werden, wird es so oder so attraktiven Rollstuhlbasketball zu sehen geben.“