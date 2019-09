Achim. Ein einziges Tor hat dafür gesorgt, dass der TSV Achim in der Fußball-Bezirksliga seine vierte Saisonniederlage kassiert hat. Auf eigenem Platz unterlag der Aufsteiger dem SV Ippensen mit 0:1 (0:1).

Das Ergebnis lässt es schon erahnen: Wirklich viel los war auf dem Sportplatz am Achimer Freibad nicht. Daher ärgerte sich TSV-Trainer Sven Zavelberg auch: „Der Gegner war keinen Deut besser als wir. Wenn meine Spieler die Vorgaben umgesetzt und die wenigen Chancen genutzt hätten, verlieren wir mit Sicherheit nicht.“ Vor allem in den ersten 20 Minuten hätte sich der Coach eine bessere Chancenverwertung seiner Elf gewünscht. „Da waren wir schon die aktivere Mannschaft“, schilderte Zavelberg.

Das Tor sollte dann aber doch auf der anderen Seite fallen. Steffen Klindworth brachte Ippensen in Führung. Sein Treffer sollte sich als der entscheidende erweisen. „Das 0:1 kassieren wir nach einem richtig dummen Fehler, und danach hat sich das Blatt dann doch gewendet“, monierte Sven Zavelberg. In der zweiten Halbzeit hatte der TSV aber noch die große Chance zum Ausgleich: Tim Melzer wurde klasse von Aykut Kaldirici in Szene gesetzt. Doch zunächst scheiterte er am SVI-Keeper und köpfte den Ball dann an den Innenpfosten. Und so blieb es beim 0:1.