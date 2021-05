Fabian Purpus lief unter anderem schon für den SV Grohn in der Bremen-Liga auf. (Christian Kosak)

Mit Fabian Purpus hat sich Fußball-Bezirksligist TSV Bassen einen weiteren Torhüter geangelt. Der 29-Jährige ist ein erfahrener Keeper, der schon einige Vereine in seiner Vita aufweist und darüber hinaus in höheren Ligen gespielt hat. Bereits in der Jugend kickte Purpus beim FC Oberneuland in der B-Junioren Regionalliga sowie beim VSK Osterholz-Scharmbeck in der Niedersachsenliga. Anschließend schaffte es der Torhüter in den Oberliga-Kader des Klubs aus dem Landkreis Osterholz. In der Oberliga war Purpus für den TSV Ottersberg sowie zweimal für den TB Uphusen aktiv. Zudem spielte er für den SV Grohn in der Bremen-Liga.

Als sich Purpus vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat, stellte er den Fußball hinten an und wechselte zur SV Hemelingen. Doch nun zieht es ihn zurück auf den Platz. Nach einem guten Gespräch mit dem Mannschaftsrat und der sportlichen Leitung entschied sich der Routinier dafür, künftig für die Dohmspatzen aufzulaufen. „Ich möchte zunächst erst einmal wieder fit werden, da ich drei Jahre lang nicht mehr gespielt habe. Ich bin aber top motiviert und möchte dem jungen Torhüter Lukas Schuler zusammen mit Torwart-Trainer Andy Wilkens etwas von meiner langjährigen Erfahrung als Torhüter weitergeben“, wird Purpus auf der Internetseite des TSV Bassen zitiert.

Bassens Fußballchef Adrian Liegmann ist von seinem neuen Spieler begeistert: „Fabian ist mit seiner Erfahrung aus höherklassigen Ligen und dazu auch menschlich eine echte Bereicherung für unseren Bezirksliga-Kader.“