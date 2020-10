Der TSV Bassen steht vor einer schwierigen Partie. Nachdem die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff am vergangenen Wochenende aufgrund mehrerer Corona-Fälle beim FC Worpswede eine Zwangspause eingelegt hat, geht es nun zum Aufsteiger MTSV Selsingen. „Wir müssen wieder einiges in die Offensive investieren, wenn wir dort drei Punkte mitnehmen wollen. Hierfür sind explizit Einsatzbereitschaft und Zweikampfstärke vonnöten“, fordert der Coach der Dohmspatzen. Unterschätzen will Bischoff den MTSV nicht: „Sie haben als Aufsteiger auch schon vier Punkte geholt. Das sollte man berücksichtigen und ernst nehmen.“ In Selsingen muss Bischoff auf Christian Czotscher und Heiko Budelmann verzichten. Der Einsatz von Fabian Thiel, Daniel Wiechert und Luca Bischoff ist noch unklar.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Selsingen