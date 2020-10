Fußball-Bezirksliga

TSV Bassen will Siegesserie ausbauen

Dennis Glock

Der TSV Bassen sammelte in den vergangenen drei Partien neun Zähler und befindet sich in der Tabelle auf Rang zwei. Wenn es nach Coach Uwe Bischoff geht, soll auch gegen den Heeslinger SC II ein Sieg her.