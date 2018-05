Der TSV Bierden, hier mit Benny Bischoff (Nummer elf), muss den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. (Hake)

In der Fußball-Kreisliga ist am Dienstagabend die letzte Entscheidung der Saison 2017/18 gefallen. Nachdem sich der 1. FC Rot-Weiß Achim den Meistertitel und Aufstieg gesichert hat, wurde nun auch geklärt, wer neben dem TSV Ottersberg II (Rückzug) absteigt. Im Stadtderby beim TSV Uesen nutzte der TSV Bierden seine letzte Chance nicht, verlor nach einer 1:0-Halbzeitführung mit 1:2 und muss in der nächsten Serie in der 1. Kreisklasse spielen.

Die Bierdener wollten unbedingt einen Sieg in Uesen feiern. Die Elf von Trainer Dennis Lange wollte aus einer dicht gestaffelten Abwehr agieren, um dann mit schnellen Vorstößen einen Treffer zu markieren. Dieser Plan ging vor der Halbzeit auf. Die Platzherren bestimmten das Spiel, bissen sich aber immer wieder an der Defensive der Bierdener fest. Und weil Vittorio Zambrano nach zehn Minuten einen Konter mit dem Führungstor der Gäste abschloss, lief es perfekt für die Mannschaft von Lange. „Wir hatten gefühlte 70 Prozent Spielanteile. Chancen über Chancen, die aber wie im Sande verliefen“, sagte Uesens Coach Lars Krooß.

Keine Rettung mehr

Die Krooß-Elf belohnte sich erst nach einer Stunde. Im Anschluss eines Eckstoßes bugsierte ausgerechnet Bierdens Arne Bischoff den Ball zum 1:1 über die eigene Torlinie. Nun wurde der Druck der Roten-Weißen immer größer. Als Nils-Thorben Scholz den Ball aus gut 20 Metern abfeuerte, hieß es nach 69 Minuten 2:1 für Uesen. Nun kann Bierden die fünf Punkte auf den rettenden Platz zwölf am letzten Spieltag nicht mehr aufholen.