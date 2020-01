Verbandsliga Nordsee Männer: Für den TSV Daverden steht in der Hinrunde noch eine Begegnung auf dem Programm. Diese trägt der Aufsteiger in seiner eigenen Halle aus. Den Heimvorteil können die Grün-Weißen gut gebrauchen. Denn auf die Sieben von Trainer Ingo Ehlers wartet eine knifflige Aufgabe. Mit der HSG Heidmark gastiert der aktuelle Tabellenvierte beim Rangsiebten. Daverden kann mit einem Sieg mehrere Ziele erreichen: Zum einen kann der TSV sein positives Punktekonto bewahren, seinen Platz im gesicherten Mittelfeld untermauern und obendrein seinen kleinen Negativlauf beenden. Denn die beiden letzten Spiele des Jahres 2019 hatten die Grün-Weißen verloren. Es gab Niederlagen gegen Haren und Neuenhaus/Uelsen. Die drei kleinen Ziele zu erreichen, wird für den TSV allerdings alles andere als einfach. Der Gegner aus dem Heidekreis, für den auch der frühere Achimer Florian Pröhl aufläuft, schloss das Jahr 2019 zwar mit einer Niederlage gegen den OHV Aurich II ab, feierte davor aber sechs Siege in Serie.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Langwedel