Patrick Mannig schnappt sich den Ball, tritt an die Linie und wirft. Diese Szene spielte sich 20 Sekunden vor Schluss im Duell der Handball-Landesklasse zwischen der HSG Phoenix und dem TSV Daverden II ab. Erst diese Aktion brachte Klarheit. Daverdens Mannig traf per Siebenmeter zum 29:27 für den TSV und somit zum Sieg. Klarheit war lange Zeit ein Fremdwort in der Partie, was auch der Pausenstand von 14:14 widerspiegelt.

„Das Spiel war sehr ausgeglichen und wog immer wieder hin und her. Man wusste nie, wie es ausgehen wird“, erzählte Daverdens Coach Gerd Meyer. Und das galt von Beginn an. Zwischenzeitlich konnte sich der TSV teils mit zwei, drei Toren absetzen, doch kurze Schwächephasen der Gäste nutzte Phoenix konsequent aus und schloss immer wieder auf. Kurz nach der Pause setzte sich dann die HSG auf 18:14 ab, doch auch Daverden wusste zu kontern. „Die Jungs haben sich da ohne Time-out alleine wieder rausgezogen“, lobte Meyer, der zugleich aber auch wieder kritisieren musste. „Danach spielen wir aber wieder undiszipliniert und kassieren trotz Überzahl drei Gegentore.“ Damit stand es 24:24 und bis zum Siebenmeter von Patrick Mannig blieb das Ende ungewiss. „Das war wichtig“, befand Meyer, „denn wir wollen nach oben schauen, wo nun alles noch enger geworden ist.“