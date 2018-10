Luca Hördt und seine Teamkollegen haben sich erfolgreich gegen die Aufholjagd vom TSV Altenwalde gestemmt. Den Grundstein zum Sieg legten die Handballer vom TSV Daverden II in der ersten Halbzeit. (Karsten Klama)

Cuxhaven. Irgendwie schaukelten die Handballer vom TSV Daverden II den zweiten Saisonsieg doch noch über die Zeit. Der Daverdener Trainer Gerd Meyer gab jedoch zu, dass sein Team am Ende gewankt habe. Nachdem der TSV Altenwalde zwei Minuten vor Spielschluss durch Tim Ruppelt auf 23:24 verkürzt hatte, nahm die Hektik zu. „Es wurde konfus. Jeder der Spieler hatte nochmal viermal den Ball in der Hand, weil es viele Schritt- und Abspielfehler gab“, skizzierte Meyer, der aber Durchschnaufen durfte. Denn in dem umkämpften Duell in der Landesklasse blieb es beim 24:23 (14:9) für die Gäste aus Daverden „Es ist alles gutgegangen. Wir haben auswärts zwei Punkte geholt“, freute sich Meyer.

Nichtsdestotrotz hätte sich der Coach mehr Souveränität seines Teams gewünscht: „Wir haben es unnötig spannend gemacht: Anfang der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack zumachen müssen. Aber da hatten wir eine mangelhafte Chancenverwertung.“ Wenig angetan zeigte sich Meyer von der Art und Weise, mit der beide Teams die Begegnung bestritten. „Bei uns hat das viel mit der Backe zutun. Damit kommen wir nicht zurecht. Spielerisch ist die Partie nicht unbedingt auf hohem Niveau gewesen“, sagte Meyer.

In der Schlussphase war es dann das Problem von Daverdens Reserve, dass der Gastgeber über eine längere Phase eine Überzahl vorzuweisen hatte. Wegen vieler Zeitstrafen, Jannis Hördt sah beispielsweise die Rote Karte, spielte der TSV die letzten sechs bis acht Minuten fast durchgehend mit einem Mann weniger. Dennoch ahnte Meyer nicht, dass der Treffer von Torsten Liebrum zum 24:21 in Minute 56:44 der letzte seines Teams werden würde und Daverden zittern muss.