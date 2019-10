Zehn Minuten vor dem Abpfiff wurde es laut in der Halle: Boyke Wilkens (am Ball) traf zum 23:23 und läutete die spannende Schlussphase ein. (Björn Hake)

Daverden. Kurz durchatmen, das Geschehene schnell verarbeiten und dann das Ergebnis passend einordnen. Damit kann sich ein Trainer wenige Minute nach dem Abpfiff schon einmal schwertun. Und genauso erging es am Sonnabend auch dem Coach des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden. „Ich weiß noch nicht, ob das nun ein gewonnener oder verlorener Punkt für uns ist. Wir haben ein echtes Auf und Ab erlebt“, sagte Ingo Ehlers nach dem Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV II. Die Partie in der Langwedeler Schulsporthalle endete 27:27. Zur Pause hatten die Gastgeber knapp mit 12:11 geführt.

Wahrscheinlich war es am Ende ein bisschen etwas von beidem. Denn der TSV Daverden hatte gegen den hochgehandelten Gegner sowohl gute als auch einige schwache Phasen. Wobei die besseren überwogen. Eine dieser guten Phasen hatten die Männer in Grün gleich zu Beginn der Partie. In dieser überlief die Ehlers-Sieben ihre Gäste förmlich und ging fix mit 5:1 in Führung. Und auch als der WHV im weiteren Verlauf aus einem 4:7-Rückstand ein 6:7 machte, ließen sich die Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen. Den Vier-Tore-Vorsprung aus den Anfangsminuten hatten sie beim 10:6 (22.) wieder hergestellt.

Doch danach begann erstmals eine schwache Phase der Grün-Weißen: Wilhelmshavens Drittliga-Reserve kam in der 26. Spielminute erstmals zum Ausgleich – 10:10. Doch erneut fand das Ehlers-Ensemble die passende Antwort und rettete einen knappen Vorsprung in die Halbzeitpause. „Zu diesem Zeitpunkt war ich mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Zumal Wilhelmshaven ersatzgeschwächt war“, sagte Ehlers.

Als nur wenige Minuten in Durchgang gespielt waren, beschlich den Coach aber ein ganz anderes Gefühl – und zwar jenes, dass sein Team die Partie doch noch verlieren könnte. Dass sich Ehlers’ Ahnung in ein paar Augenblicken ins Gegenteil umgekehrt hatte, lag an der Leistung seiner Mannschaft. Die trat nämlich in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit nicht mehr so stark auf, wie sie es noch vor der Pause getan hatte. Die Folge: Wilhelmshaven drehte die Partie und lag meistens mit zwei oder gar drei Toren in Führung. In Sicherheit wiegen durften sich die Gäste aber noch nicht. Denn für den TSV Daverden war es nun einmal ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Und nach dem Tief zu Beginn des zweiten Durchgangs sollte noch einmal ein Hoch folgen. Der Aufsteiger kam zurück: Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff wurde es richtig laut in der Halle. Boyke Wilkens hatte für die Gastgeber soeben zum 23:23-Ausgleich getroffen. Eine spannende Schlussphase war damit eingeläutet worden.

Und die sollte es in der Tat in sich haben: Nachdem sich beide Mannschaft mit dem Torwerfen abgewechselt hatten, ging es mit einem 27:27 in die letzte Minute. Die Daverdener waren in Ballbesitz, schenkten die Kugel aber leichtfertig her. Und so war es wieder da – dieses Ab. Dem TSV drohte doch noch die Heimniederlage. Doch auch Wilhelmshaven leistete sich einen Ballverlust. Plötzlich gab es für Daverden doch wieder ein kleines Auf und die Chance zum Sieg war da. Fünf Sekunden vor Schluss nahm Ehlers eine Auszeit, um den finalen Angriff zu besprechen. Weiter ging es nach dem Timeout mit Abwurf aus dem TSV-Torkreis.

Als die Schiedsrichter die Schlusssequenz angepfiffen hatten, suchte Daverdens Keeper Simon Schmincke einen Abnehmer für einen Pass, fand diesen mit Simon Bodenstab aber zu spät. Ihm blieb nichts anderes übrig, als von der Mittellinie zu werfen. Der Ball blieb in der WHV-Deckung hängen. „Wir hatten besprochen, dass wir ein langes Kreuz ansetzen wollten, wenn Wilhelmshaven passiv steht. Hätten sie offen gedeckt, wollten wir den langen Pass spielen. Leider hat es aber schon beim Abwurf gehakt“, haderte Ehlers.

Und so stand der Trainer nach der Partie mit gemischten Gefühlen auf dem Feld. Und dass sich Ehlers nicht sicher war, ob er zufrieden sein sollte oder eben nicht, war ihm anzuhören. „Dass wir 27 Gegentore bekommen, ist für uns ja schon fast gut. Aber was bei uns besser sein muss, ist die Konsequenz im Angriff“, sagte der Trainer des Aufsteigers, der durch das Unentschieden gegen den Wilhelmshavener HV II auch sein drittes Heimspiel nicht verloren hat.