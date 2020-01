Lajos Meisloh (rechts) und der TSV Daverden trafen mit Oldenburg auf einen Gegner, den sie derzeit nicht bezwingen können. (Björn Hake)

Im Sport sind Niederlagen immer mit etwas Negativem behaftet. Immerhin hat man den Kontrahenten nicht bezwingen können. Doch so manche Niederlagen haben auch ihr Gutes. Das gilt für die des TSV Daverden gegen den TvdH Oldenburg, seines Zeichens Tabellenführer der Handball-Verbandsliga Nordsee. Die Daverdener mussten sich den Gästen aus Oldenburg mit 20:28 (10:13) geschlagen geben, doch TSV-Coach Ingo Ehlers zog dennoch ein positives Fazit.

20 Minuten Paroli

„So kann man mal gegen den Ersten der Liga verlieren“, lautete sein erstes Kommentar nach der Pleite. Der Grund für dieses positive Resümee ist vor allem in der Anfangsphase der Begegnung zu finden. Die Daverdener wussten dem Favoriten nämlich ordentlich Paroli zu bieten. „Wir haben eine wirklich richtig gute Abwehr gespielt und ich habe viele positive Ansätze gesehen“, betonte der Coach. Das schlug sich auch in den Zwischenergebnissen nieder. Daverden ging mit 1:0 und 3:1 in Front und geriet erstmals beim 6:7 in Minute 20 ins Hintertreffen. „Bis zur 20. Minute konnte die erste Sieben konditionell gut mithalten. Dann kamen die Wechsel und am Ende hat sich die Klasse Oldenburgs durchgesetzt. Das muss man ehrlich zugeben“, erzählte Ehlers. So kam es, dass es ein letztes Mal beim 9:9 (24.) Remis stand, anschließend setzte sich die Gäste Stück für Stück ab und Daverden holte das nicht mehr auf.

Ingo Ehlers hatte bereits im Vorfeld der Partie davon gesprochen, dass es derzeit „nicht der Anspruch“ sei, „gegen den Tabellenführer zu gewinnen“. Entsprechend sah Daverdens Coach die Begegnung gegen Oldenburg auch eher als „Vorbereitungsspiel“ für seine Truppe an. In der nächsten Partie heißt der Gegner TSV Bremervörde, der derzeit Rang elf im Klassement einnimmt. „Ich hoffe, dass wir diese Leistung, die wir gegen Oldenburg abgeliefert haben, auch in das nächste Spiel transportieren können.“ Dann gilt es für den TSV Daverden, der momentan auf Rang sieben mit 13:15 Punkten zu finden ist, die Negativserie von nunmehr vier sieglosen Spielen zu stoppen.