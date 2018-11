Hatte bis auf das Ergebnis nichts auszusetzen: Daverdens Coach Ingo Ehlers. (Hake)

Fredenbeck. Der TSV Daverden hat in der Handball-Landesliga der Männer einen echten Coup verpasst. Denkbar knapp musste sich die Mannschaft von Trainer Ingo Ehlers in der Fremde dem VfL Fredenbeck III geschlagen geben. 33:32 (17:17) stand es am Ende der engen Partie für den Serienmeister aus dem Landkreis Stade. Verdient, oder unverdient? Das war Daverdens Coach am Ende egal: „Wir sind ohne Punkte wieder nach Hause gefahren. Das ist Fakt. Ob wir dann mit einem oder fünf Toren Unterschied verlieren, spielt keine Rolle.“

Er habe wenig gewechselt in dem Spitzenspiel, sagte Ingo Ehlers. Vielleicht habe dadurch am Ende ein wenig die Kraft gefehlt. „Gefühlt waren wir die bessere Mannschaft. In der entscheidenden Phase spielen wir es dann in Überzahl nicht gut und machen den einen oder anderen Fehler zu viel.“ In der Geestland-Halle hatten die Daverdener ein 1:0 vorgelegt und den Vorsprung bis zum 12:11 in Minute 18 behauptet. Im zweiten Abschnitt lagen die Gäste zweimal mit drei Toren vorne – 25:22 (40.) und 29:26 (47.). Am Ende brachte sich die Ehlers-Truppe dann auch durch eine Torflaute in den letzten sieben Minuten um ihren Lohn. Nachdem Simon Bodenstab den Ball zum 32:30 ins Tor der Heimmannschaft befördert hatte, drehte Fredenbeck das Match zu seinen Gunsten.

Maik Heinemann, Birger Tetzlaff und Dennis Marinkovic hießen die Torschützen in der Schlussphase für den amtierenden Meister und neuen Tabellenführer. Trotz der Niederlage gab es für Ingo Ehlers nicht viel zu mäkeln: „Wir haben gut gespielt, eigentlich passte alles.“ Nur das Ergebnis eben nicht.