Lajos Meisloh (Björn Hake)

Bramsche. Für die Handballer des TSV Daverden war die dritte Runde des Verbandspokals auch die letzte. Durch eine 41:45 (17:22)-Niederlage beim klassentieferen Weser-Ems-Landesligisten TV 01 Bohmte haben die Grün-Weißen das Final Four verpasst. Neben dem TV 01 Bohmte werden beim Finalturnier nun die SG Börde Handball, die SG VTB/Altjührden und der VfL Fredenbeck den Cupsieger und Teilnehmer am deutschen Amateur-Pokal ermitteln.

In der Drittrundenpartie beim Klub aus dem Osnabrücker Land lag der TSV Daverden nicht ein einziges Mal in Führung. Letztmals unentschieden stand es nach einem Treffer von Boyke Wilkens, der zum 2:2 (3.) traf. Fortan lief der Vierte der Verbandsliga Nordsee einem Rückstand hinterher. Beim 19:14 aus Sicht des TuS betrug dieser erstmals fünf Tore. Der Abstand hatte auch in Durchgang zwei beim 30:25 durch Felix Wendt noch Bestand. Entschieden war das Match nach einer Zeitstrafe gegen Constantin Pasenau. In Überzahl zog der TV Bohmte auf acht Tore davon – 38:30 (50.).

Schlussendlich wurden die Gäste für ihre nachlässige Deckungsarbeit bestraft. Dem TSV Daverden fehlten in der Defensive die Ballgewinne, um in das Tempospiel zu kommen. Hinzu kam eine zu lasche Einstellung. Neben Ole Fastenau fehlten bei den Gästen mit Patrick Bartsch, Jannis Elfers und Sascha Nijland alle drei Linkshänder. Auf der verwaisten Rechtsaußen-Position war Erik Beuße unterwegs. Mit neun Treffern avancierte der etatmäßige Linksaußen zum zweitbesten Werfer des TSV, der sich nun vollends auf die Liga konzentrieren können. Erfolgreicher war mit 14 Treffern nur Lajos Meisloh. Am Ausscheiden der Grün-Weißen änderte aber auch die gute Quote des Rückraumrechten nichts.