Ingo Ehlers will mit dem TSV Daverden zum Auftakt einen Sieg holen. (Björn Hake)

Es gibt Spiele, die gehen nicht so wirklich aus dem Kopf. Das Gastspiel des TSV Daverden beim TV Neerstedt war so eines in der Vorsaison. „Die waren nach zwei Niederlagen richtig heiß und haben uns früh den Zahn gezogen“, erinnert sich Ingo Ehlers nur ungern. Mit einer 24:32-Pleite im Gepäck hatten sich die Grün-Weißen im September vorigen Jahres auf den Rückweg gemacht. Zum Auftakt der neuen Saison geht es für die Daverdener erneut nach Neerstedt, wo inzwischen wieder Andrej Kunz als Spielmacher die Fäden zieht. Der Mittelmann ist vom Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen zurückgekehrt. „Klein, aber fein“, mit diesen Worten umschreibt Neerstedts Trainer Andreas Müller seinen zwölf Mann starken Kader, der eine Platzierung im oberen Drittel der Tabelle anstrebt. Aufseiten des TSV Daverden verpasst neben Lajos Meisloh auch Rückkehrer Theo Gätjen das Match.

Anpfiff: Sbd. um 19.30 Uhr in Neerstedt