Jubeln gehörte für den TSV Etelsen in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 fast schon zum Alltag. (Björn Hake)

Etelsen. Im Februar 2015 hatten sie es schon einmal getan. Damals waren die Fußballer des TSV Etelsen ins türkische Belek ins Trainingslager gefahren. In diesem Jahr wiederholen sie diese Aktion und reisen zur Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde wieder in die Türkei. Wieder heißt es für die Schlossparkkicker: Ab in den Süden. Allerdings gibt es im Vergleich zur ersten Türkei-Reise ein paar Veränderungen. Der Kader hat sich seitdem sehr verändert, damals war noch Bernd Oberbörsch Trainer des TSV und diesmal geht es nicht nach Belek. Das Reiseziel der Etelser heißt 2019 Side. Gerd Buttgereit, jetziger Coach der Schlossparkkicker, ist sich sicher, dass sein Team schon heiß auf das Trainingslager an der Mittelmeerküste ist. Am Sonnabend reist das Team von Hannover aus per Flieger ab und verbringt dann eine Woche in Side.

Gerd Buttgereit und sein Co-Trainer Rüdiger Mohr, die den TSV Etelsen nach dem Abstieg aus der Landesliga Lüneburg im Sommer übernommen hatten, kamen schon recht früh auf die Idee, mit dem Team im Winter in sonnige Gefilde zu fahren und sich dort auf den Rest der Saison vorzubereiten. „Wir haben mit der Mannschaft gleich bei unserem ersten Treffer über die Idee gesprochen“, erinnert sich Buttgereit an die Zeit vor seinem Amtsantritt. „Wir wollen etwas Besonderes initiieren. Das Team war jedenfalls auf Anhieb begeistert. Es sind ja auch einige Spieler dabei, die damals beim ersten Mal noch nicht für Etelsen gespielt haben.“

Einer, der im Februar 2015 mit in Belek war, ist Simon Gloger. Etelsens Außenverteidiger erinnert sich noch gerne an das Trainingslager zurück. „Das war damals für uns alle eine tolle Erfahrung und ein schönes Erlebnis“, sagt Gloger über die Tage in Belek. „Wir haben in der Zeit ja fast wie Profis gelebt. Man war den ganzen Tag zusammen, hat gemeinsam gefrühstückt, Mittag gegessen und den Abend verbracht.“ Zu einem Lagerkoller sei es nicht gekommen. Eher sei das Team während des Aufenthalts in der Türkei noch näher zusammengerückt. „Darüber hinaus konnten wir in Belek Dinge trainieren, die in Etelsen nicht immer möglch sind. Vor allem im taktischen Bereich oder Standards“, sagt Simon Gloger. Er freue sich schon sehr darauf, wenn es am Sonnabend von Hannover aus in Richtung Süden geht. „So ein bisschen ist dieses Trainingslager ja auch eine Belohnung für unsere gute Hinrunde.“

Die erste Saisonhälfte verlief für die Elf von Gerd Buttgereit wahrlich gut. Die Winterpause verbringen die Schlossparkkicker an der Tabellenspitze. Die direkte Rückkehr in die Landesliga, aus der der TSV Etelsen am Ende der Vorsaison im Grunde nicht wegzudenken war, ist das erklärte Ziel des Vereins. Aus diesem Grund soll die Reise in die Türkei auch nicht einem Urlaub gleichkommen. Während der Woche in Side werde hart gerarbeitet, kündigt der Chef-Coach der Schlossparkkicker an. „Auf uns warten Top-Bedingungen. Unter anderem bekommen wir einen Shuttle-Service zum Trainingsplatz.“ Zweimal am Tag will er seine Mannschaft in Side zum Training bitten. „Vormittags werden wir an der Kondition arbeiten. Sicher wird es dann auch mal einen Strandlauf geben“, sagt Buttgereit. „Nachmittags steht dann das Taktische und Spielerische im Vordergrund. Alle sind schon heiß auf die Woche.“ Hinzu soll dann noch mindestens ein Testspiel kommen. Gegen wen gespielt werden kann, solle vor Ort geklärt werden, meint Gerd Buttgereit.

Warum sich Buttgereit und Mohr dazu entschieden haben, mit ihrem Team ans Mittelmeer zu fliegen, hat einen simplen Grund: „Im Januar und Februar ist es bei uns ja kaum möglich, vernünftig zu trainieren. Zudem gibt es in den Landkreisen rund um Bremen kaum Kunstrasenplätze.“ Der Aufwand soll sich dann auch ab Februar im Punktspielbetrieb auszahlen. „Wir wollen in der Türkei die Grundlagen schaffen, um unseren Tabellenplatz zu verteidigen“, sagt Buttgereit. Oder anders gesagt: In Side soll der nächste Schritt Richtung Bezirksliga-Meisterschaft und Landesliga-Rückkehr gemacht werden.