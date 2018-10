Robert Littmann lieferte in Hülsen ein einwandfreies Spiel ab. Hinten erlaubte sich der Defensivmann keinen Fehler und vorne verwandelte er einen Freistoß zum 2:0-Endstand. (Björn Hake)

Hülsen. Der TSV Etelsen bleibt dem FC Hambergen auf den Fersen. Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg im Gastspiel beim SV Vorwärts Hülsen trennt den Spitzenreiter und den aktuellen Zweiten der Fußball-Bezirksliga nach wie vor nur einen Punkt. Die Partie beim Zehnten verlief zwar nicht so spektakulär wie beispielsweise das 5:3 gegen den FCH in der Vorwoche, doch Etelsens Trainer Gerd Buttgereit sah wieder einmal eine gelungene Vorstellung seines Teams. „Das war ein ungefährdeter Sieg. Hülsen hat wie erwartet den Bus geparkt und offensiv nicht stattgefunden. Wir waren haushoch überlegen und geduldig: Wir haben den Ball von links nach rechts und von rechts nach links laufen lassen“, beschrieb der Coach.

Beide Tore waren aus Sicht der Gastgeber jedoch nicht ganz sauber. Das erste TSV-Tor von Bastian Reiners (25.) soll durch eine falsche Einwurfentscheidung zustande gekommen sein, vor dem Freistoßtor von Robert Littmann (49.) hätte auf Handspiel gegen Etelsen entschieden werden müssen. Diese Meinung tat SVV-Coach Marc Jamieson kund. „Ärgerlich“, fand er und gestand aber einen verdienten Sieg der Gäste: „Spielerisch können wir da nicht mithalten. Sie hatten 80 bis 90 Prozent Spielanteile. Das Ergebnis geht in Ordnung.“ Nichtsdestotrotz zeigte sich das heimische Trainerteam um Jamieson und Co-Trainer Dave Otto überaus zufrieden. „Großes Lob an die Jungs: Wir haben unser Ziel erreicht. Wir wollten uns aufs Verteidigen konzentrieren, irgendwie ein 0:0 holen und keine fünf, sechs Stück kriegen“, berichtete Jamieson. Auch Buttgereit richtete ein Kompliment an die Platzherren: „Man muss dem Gegner Respekt zollen. Sie haben mit ihren Mitteln gekämpft.“ Sicherlich lag es auch am Gegenpressing vom TSV, dass der SVV nicht in den offensiven Raum vordringen konnte.

Für Etelsens Patrick Balcerzak, der für Cedric Dreyer ins Tor rückte, führte das zu einer 90-minütigen Beschäftigungslosigkeit. „Er hat einen geruhsamen Nachmittag verlebt“, sagte Buttgereit. Der TSV-Trainer entschied sich für einen Wechsel, da Dreyer über die Woche erkrankt war und aktuell eine schwächere Phase habe. Die Frage, wer beim nächsten Spiel im Tor steht, ließ der Trainer offen. „Patrick zeigt immer Einsatz und hat uns nicht enttäuscht. Cedric ist zwar unsere Nummer eins, das ist schon so, aber aktuell haben wir einen Konkurrenzkampf“, skizzierte er.

Es wird also spannend zu beobachten sein, wer am 4. November beim FSV Langwedel-Völkersen in Etelsens Tor stehen wird. In Hülsen stellt sich diese Frage nicht mehr. Im Heimspiel am Sonntag stand Björn Schnabel nach überstandener Verletzung wieder für Jamieson im Tor und lieferte eine ordentliche Leistung ab.