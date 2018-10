Stefan Danylyszyn markierte den Treffer zum Endstand. (Björn Hake)

Etelsen. Die Altherren-Fußballer vom TSV Etelsen sind nach längerer Abstinenz wieder bei der Ü32-Niedersachsenmeisterschaft dabei. Das ist die Konsequenz aus dem 3:1 (2:0)-Sieg gegen den VSV Hedendorf/Neukloster – dem entscheidenden Spiel der dritten Qualifikationsrunde vom Mittwoch. „Wir hätten mit drei oder vier Toren Abstand in Führung gehen müssen. Unser Sieg war klar verdient“, berichtete TSV-Spieler Andre Koopmann.

Er gab jedoch auch zu, nach dem 1:2-Anschlusstor durch Sascha Matern (55.) kurz gewackelt zu haben. „Man kennt das ja: Man macht das dritte Tor nicht, dann wirft der Gegner noch einmal alles nach vorne und macht ein Tor. Da kamen wir noch einmal ins Schwimmen“, sagte Koopmann. Stefan Danylyszyn beseitigte mit seinem Treffer sieben Minuten vor Ende der Partie aber alle Zweifel (63.). Die beiden vorherigen Tore für Etelsen schoss Sheikh-Moussa Leilo (11./23.).

Im Mai nach Barsinghausen

Nach vier Jahren Pause sind die Schlossparkkicker am 4. Mai 2019 nun bei der Ü32-Niedersachsenmeisterschaft in Barsinghausen am Start. „Wir sind froh, wieder dabei zu sein. Wir wollten unbedingt nochmal zu dem geilen Event, sind die Jahre zuvor aber ganz häufig an der letzten Hürde gescheitert“, skizzierte Koopmann. An ein ähnliches Ergebnis wie 2015, als der TSV von 16 Teilnehmern auf dem sechsten Platz landete, glaubt er jedoch nicht: „Wenn das Niveau nur annähernd wie damals ist, dann werden wir nicht ganz viel zu bestellen haben. Es wäre ein Erfolg, wenn wir dort die Vorrunde überstehen.“