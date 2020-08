David Airich (rechts) trägt in der neuen Saison nicht das Trikot des TSV Ottersberg, sondern das der Schlossparkkicker aus Etelsen. (Tobias Dohr)

Der TSV Etelsen hatte seine Kaderplanung längst abgeschlossen. Doch dann kam der große Schock: Mit Bastian Reiners und Timo Schöning verletzten sich zwei wichtige Stürmer schwer. Beide werden dem Fußball-Landesligisten längere Zeit fehlen. Die Schlossparkkicker waren daher zum Handeln gezwungen. Der Sportliche Leiter Andre Koopmann musste sich noch einmal auf die Suche nach einem neuen Stürmer begeben. Er wurde fündig und vermeldete am Donnerstag Vollzug. David Airich schließt sich dem TSV Etelsen an.

Noch vor einer Woche hatte Etelsens Coach Nils Goerdel gesagt, dass man sich zwar nach einem neuen Offensivspieler umschauen müsse, jedoch nichts Verrücktes machen wolle. Nun haben sich Goerdel und Co. einen Stürmer geschnappt, der wohl jeder Mannschaft hilft. Aus diesem Grund war Andre Koopmann die Freude über die Verpflichtung Airichs – die durchaus als Transfercoup bezeichnet werden kann – auch deutlich anzumerken: „Über die Qualitäten von David muss man nichts sagen. Bereits beim TSV Ottersberg war er der Unterschiedsspieler. Er ist der beste Stürmer, den wir bekommen konnten.“

Zuletzt gehörte David Airich, der einst beim TB Uphusen in der Oberliga und beim Rotenburger SV in der Landesliga eine wichtige Stütze war, dem Kader des TSV Ottersberg an. Er war einer der Garanten dafür, dass dem Klub von der Wümme im Sommer 2019 die Rückkehr in die Landesliga geglückt war. In der Rückrunde erzielte er für den damaligen Bezirksligisten in 13 Spielen 17 Tore. Danach legte der 34-jährige Torjäger eine Pause ein und wollte in der zweiten Hälfte der Saison 2019/2020 ein weiteres Mal bei den Ottersbergern aushelfen. Das Coronavirus durchkreuzte aber die Pläne des Stürmers.

Viel Lob für den neuen Klub

Nun kam – auf der Zielgeraden der Saisonvorbereitung – die Anfrage aus Etelsen. Und das für alle Beteiligten zum richtigen Zeitpunkt. „Eigentlich lege ich ja immer nur ein halbes Jahr eine Pause ein. Wegen Corona dauert die nun aber schon ein Jahr. Die Aufgabe in Etelsen ist sehr reizvoll. Der Verein ist top. Außerdem sind das Team und die Atmosphäre in Etelsen super“, sagt Airich über seine neue Wirkungsstätte. Während seiner Zeit in Ottersberg hat David Airich dem TSV Etelsen allerdings mächtig wehgetan: Denn am 22. April 2019 trat er mit dem Wümme-Team zum Bezirksliga-Derby am Schlosspark an. Die Ottersberger gewannen mit 6:0. Airich steuerte zwei Tore zu dem Kantersieg bei. Die hohe Niederlage warf den TSV Etelsen im Aufstiegsrennen völlig aus der Bahn, während Ottersberg einige Wochen später den Sprung in die Landesliga schaffte.

Andre Koopmann ist sehr zufrieden mit der Verpflichtung Airichs. (Björn Hake)

Nun ist auch der TSV Etelsen wieder sechstklassig. Und David Airich will dem Team von Trainer Nils Goerdel dabei helfen, dass dies auch über die kommende Saison hinaus so bleibt. „Geplant war der Wechsel nach Etelsen nicht. Das Ganze ist jetzt doch sehr spontan passiert. Wir hatten aber ein schönes Gespräch. Und jetzt heißt es: Attacke“, kündigt der Neu-Etelser an. Angriffslustig ist Airich auf jeden Fall, schraubt die Erwartungen an ihn selbst aber auch herunter: „Ich bin nur ein Puzzleteil in der Mannschaft. Alleine kann ich sicher nichts bewegen. Aber ich will das Team sehr gerne unterstützen.“

Andre Koopmann findet ebenfalls, dass in der Anfangszeit nicht zu viel von dem treffsicheren Stürmer erwartet werden sollte. „David muss jetzt richtig fit werden. Er sagte, dass er dafür drei bis vier Wochen benötigt. Wir sind aber zu 100 Prozent zufrieden, dass er sich uns anschließt“, sagte der Sportliche Leiter. Wie lange Airich für Etelsen aufläuft, steht indes noch nicht fest. „Wir haben die Abmachung, dass David erst einmal bis zum Winter bleibt“, klärte Koopmann auf.

Ähnlich äußert sich der Spieler: „Ich werde in Etelsen so lange aushelfen, wie sie meine Hilfe benötigen.“