Bastian Reiners traf für den TSV Etelsen am Sonntag doppelt. Gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim schoss er den ersten und den letzten Treffer der Begegnung. (Björn Hake)

Nur allzu gerne wäre der 1. FC Rot-Weiß Achim für den TSV Etelsen zum Stolperstein geworden. Doch der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga gab sich auf dem kleinen Platz der Rot-Weißen keine Blöße. Die Schlossparkkicker gewannen das Kreisderby mit 4:0 (1:0). Durch den Erfolg behalten die Etelser ihren knappen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Bassen, der sich seit Wochen in bestechender Form befindet.

Durch die höhe des Resultats scheinen die Etelser leichtes Spiel in Achim gehabt zu haben. Doch das war mitnichten so. „Der Sieg ist zu hoch ausgefallen“, sagte Gäste-Trainer Nils Goerdel. „Sicherlich war er aber verdient, weil wir die Mehrzahl an Chancen hatten.“ Allerdings kamen diese erst im Laufe der zweiten Halbzeit zustande. Vor dem Seitenwechsel habe seine Elf hingegen kein gutes Spiel abgeliefert, meinte der Coach des Spitzenreiters. Goerdel: „Wir waren nicht drin. Die Jungs waren wenig präsent und ein bisschen langsam. Es war insgesamt ein schwieriges Spiel.“

Dabei hätte den Gästen eine Szene aus der Anfangsphase helfen können, um mit der nötigen Lockerheit aufzutreten. In der 13. Minute brachte TSV-Stürmer Bastian Reiners sein Team in Führung. Doch in der Folge taten die Gäste nur wenig nach vorne. Besser sei es erst im zweiten Durchgang geworden, meinte Goerdel, der in der 70. Minute das zweite Tor seiner Elf notieren durfte. Emrullah Gülalan hatte erhöht. „Dieses Tor ist genau zur richtigen Zeit gefallen“, sagte der Coach. Nico Kiesewetter (84.) und Bastian Reiners (90.+3) stellten den Endstand her.

Insgesamt habe man sich gut präsentiert, urteilte RW-Teammanager Fikret Karaca, der aber auch Kritik am Unparteiischen übte. Vor allem habe ihn gestört, dass der Schiedsrichter die Gelben Karten ungleich verteilt habe. Karaca: „Natürlich können wir Gelbe Karten bekommen. Die soll der Gegner für gleiche Fouls dann aber bitte auch sehen.“