Daniel Janssen war zuletzt in starker Form. Gegen Lüneburg fehlt er berufsbedingt. (Björn Hake)

Sehr gerne möchte Nils Goerdel, Trainer des TSV Etelsen, den Schwung aus dem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg beim TSV Gellersen auch ins Heimspiel gegen den VfL Lüneburg mitnehmen (Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr). „Gerade was Einstellung und Präsenz angeht, müssen wir nichts verändern. Ab und zu tut uns in Druckphasen des Gegners etwas mehr Ruhe gut. Da hatten wir noch zu viele Ballverluste“, sagt Goerdel, der gegen den VfL definitiv auf den formstarken Daniel Janssen (Beruf) verzichten muss. Fraglich ist der Einsatz des erkrankten Kevin Bähr.

Bei den Gästen dürfte interessant sein, in welcher Verfassung sie am Etelser Schlosspark aufschlagen. Zum einen reisen sie mit einem Mittwochspiel (3:1-Erfolg beim TSV Gellersen) in den Beinen an. Zum anderen erfolgte in der Vorwoche die Trennung von Trainer Philipp Zimmermann, sodass Lüneburgs Abteilungsleiter Matthias Merz auf die Trainerbank zurückkehrt. „Sicherlich gab es dadurch etwas Unruhe. Der VfL zählt für mich aber definitiv zu den stärkeren Teams der Liga. Es ist eine erfahrene Truppe, die kompakt steht und mit dem zentralen Finn-Patrick Gierke einen Unterschiedsspieler in ihren Reihen hat“, weiß Nils Goerdel um die Stärken des Gegners.