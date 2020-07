Amadinho "Yaya" Kone kehrt zu den Schlossparkkickern zurück. (TSV Etelsen)

Der TSV Etelsen hat sich erneut beim TV Oyten bedient. Amadinho „Yaya“ Kone wechselt vom Bezirksligisten an den Schlosspark. Nach Dennis Wiedekamp und Simon Seekamp ist Kone bereits der dritte Spieler, den sich der Landesligist vom TVO holt. Kone ist kein Unbekannter in Etelsen, spielte er doch in der Saison 2016/2017 für die Schlossparkkicker. „Der Kontakt zu Yaya ist nie abgerissen. Durch den Aufstieg haben wir ihn letztlich zu dem Wechsel bewegen können. Wir freuen uns sehr, mit Yaya einen körperlich und technisch sehr starken Typen und einen tollen Menschen dazu zu bekommen“, sagt Etelsens Sportlicher Leiter André Koopmann. Mit dem Wechsel von Kone ist die Kaderplanung beim Landesligisten abgeschlossen.