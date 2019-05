Fußball-Kreisligist TSV Etelsen II hat seine Erfolgsserie am Mittwochabend fortgesetzt. Im Nachholspiel gewann die Elf von Trainer Cord Clausen mit 7:0 (5:0) gegen den SV Hönisch und blieb damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen.

Es war der höchste Sieg der Bezirksliga-Reserve in dieser Saison, den Luca Preiß nach zwei Minuten durch ein couragiertes sowie erfolgreiches Nachsetzen und dem damit verbundenen Tor zum 1:0 auf den Weg brachte. „Unser Team hat sehr engagiert gespielt, was man schon an der deutlichen Halbzeitführung erkennen kann. Am Ende war das Ergebnis vielleicht um ein oder zwei Treffer zu hoch“, sagte Clausen.

Durch das frühe Tor von Preiß wackelte die Abwehr des SVW, die dem Angriffswirbel der Blau-Weißen nicht gewachsen war. So resultierte das Tor zum 2:0 durch Tim Krohe nach einer Viertelstunde aus einem Strafstoß, weil ein Hönischer sich nicht anders zu helfen wusste, als seinen Gegenspieler zu foulen. Das 3:0 entstand durch ein Nachsetzen von Jan Nienstädt, wobei Etelsens Janik von-Hollen den Ball wohl als letzter über die eigene Torlinie bugsierte (30.). Noch vor der Halbzeit erzielten Nienstädt (42.) und Sören Bengsch (45.) per Doppelschlag die Tore zum 5:0-Pausenstand.

In Halbzeit zwei erhöhte Nienstädt sein Trefferkonto auf zehn Saisontore, als er nach einer Stunde zum 6:0 traf. Den Schlusspunkt setzte Mirco Haase in der Schlussminute mit dem 7:0.