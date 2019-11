Bezirksliga Lüneburg 3: Ein größerer Favorit kann der TSV Etelsen an diesem Spieltag gar nicht sein. Denn die Schlossparkkicker, Tabellenführer der Liga, empfangen die Mannschaft, die am anderen Ende des Tableaus steht: den VSK Osterholz-Scharmbeck. Zwar werden es die Schlossparkkicker tunlichst vermeiden, das Schlusslicht zu unterschätzen, doch alles andere als ein Sieg des TSV wäre dann doch eine riesige Überraschung. Dafür sprechen die Zahlen eine zu deutliche Sprache. Etelsen hat in dieser Saison zehnmal gewonnen und nicht einmal verloren, der VSK hat hingegen aus 13 Spielen erst sieben Punkte geholt. Zuletzt ging der VSK mit 1:7 beim Tabellenzweiten TSV Bassen unter. Da Benjamin Skupin und Cedric Dreyer ausfallen, soll Altherren-Keeper Daniel Büchau das Etelser Tor hüten.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Etelsen