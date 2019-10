Frust beim TSV Etelsen: Trotz eines Doppelpacks von Emrullah Gülalan verpasste der Tabellenführer gegen Heeslingen einen Heimsieg. (Björn Hake)

Etelsen. Riesenjubel aufseiten des Heeslinger SC II: Fast mit der letzten Aktion der Partie sicherte sich am Sonntag der Zweite der Fußball-Bezirksliga noch ein Unentschieden im Spitzenspiel beim Tabellenführer TSV Etelsen. Wie groß die Freude über den Punkt war, zeigte sich an HSC-Coach Dominique Schneider. Er fiel nämlich mit seinem gesamten Körper auf den Rasen, nachdem sein Angreifer Nico Finke in der 92. Minute per Rechtsschuss den 2:2 (1:1)-Endstand besorgte. Obwohl die Begegnung kurz vor dem Abpfiff stand, zeichnete sich dieser Treffer ab.

Denn in dieser Phase kam Heeslingen im Minutentakt zu Chancen. Und eigentlich hätten Christo Stergioulas (88.) oder Lennard Martens (89.) schon vorher den Ausgleich erzielen müssen. Stergioulas schoss den Ball bei seinem Abschluss vom Sechzehner aber links am Pfosten vorbei, Martens setzte den Ball aus fünf Metern an die Latte. Es waren Warnschüsse genug für Etelsen – trotzdem schaffte es der Spitzenreiter nicht mehr, den Druck einzudämmen. „Es ist so, wie es im Fußball oft ist. Sie schicken ihre langen Leute nach vorne, wir werden nervös und Heeslingen glaubt nach den Torchancen noch an das 2:2“, analysierte TSV-Kapitän Simon Gloger. Sein Trainer Nils Goerdel haderte: „Wir hatten hinten raus nicht die Konzentration und Kondition.“ Zudem vermisste der Coach zum Schluss die Ballsicherheit und eine geschickte Zweikampfführung.

„Da müssen wir cleverer werden. Das Alter und die Reife haben die Jungs“, betonte Goerdel. Der Kapitän pflichtete ihm bei. „Das müssen wir abgezockter runterspielen, indem wir auch mal Fouls ziehen“, sagte Gloger. Aus seiner Sicht hätte der TSV einfach auch den Sack schon vorher zumachen müssen. „Es gab genug Chancen für uns, die müssen wir nutzen und dann brennt gar nichts mehr an. Meistens haben wir diese aber nicht gut zu Ende gespielt“, meinte Gloger. Einmal hatte Etelsen jedoch auch gehöriges Pech: Nach einem Pass des eingewechselten Mirko Duhn scheiterte Offensivmann Bastian Reiners mit einem harten Flachschuss am Pfosten (77.). Generell lief es nicht optimal für Reiners. Schon in der ersten Hälfte vergab er eine große Doppelchance (30.). Und auch in der 49. Minute musste der Stürmer eigentlich auf 3:1 aufstocken – wie schon in Halbzeit eins behielt HSC-Torwart Patrik Borchers in diesem Duell die Oberhand (49.).

Emrullah Gülalan mit Doppelpack

Borchers absolvierte jedoch kein einwandfreies Spiel. Etelsens Emrullah Gülalan erwischte den Keeper der Gäste nämlich in der 44. Minute auf dem falschen Fuß. Sein Schuss aus knapp 18 Metern ins kurze Eck ließ Borchers durchrutschen. Für die Gastgeber war das ein sehr wichtiger Treffer, da sie eine Minute vorher durch Rayk Hess mit 0:1 in Rückstand geraten waren. Nachdem der Heeslinger einen langen Ball erlaufen hatte, überlupfte er Etelsens Torwart Cedric Dreyer. Wenn es ganz blöd gelaufen wäre, dann hätte der Gast beinahe noch den erneuten Führungstreffer in Halbzeit eins erzielt. Beim Schuss von Martens war Dreyer aber auf dem Posten (45.).

Das Ergebnis zur Pause ging allerdings völlig in Ordnung. „Es war ein Auf und Ab. Wir hatten gute, aber auch weniger gute Phasen in einem intensiven Spiel und waren insgesamt nicht stabil genug“, beschrieb Goerdel, den das Remis anders als im Vorfeld angekündigt nicht zufrieden stellte. „Wenn du in der 92. Minute das Ding kriegst, dann kannst du damit nicht leben.“ Lange Zeit nach Sieg sah es aus, weil Gülalan einen Ball von Jan-Luca Lange schlitzohrig per Kopf ins Tor verlängerte (55.) – auch da gab Borchers keine glückliche Figur ab. Kurz darauf stellte Goerdel das System auf 4-2-3-1 um, die gewünschte Stabilität brachte dies aber nicht. Und so mussten sich die Schlossparkkicker gegen einen guten Gegner mit einem Remis begnügen.