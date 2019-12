Zum Jahresabschluss haben die Schlossparkkicker ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Im Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede trug sich auch Kevin Bähr (Mitte) in die Torschützenliste ein. (Björn Hake)

Etelsen. Hohe Siege im Fußball gibt es nahezu jedes Wochenende. Aber ein 11:0 in der Bezirksliga? Nein, das gibt es nicht allzu häufig. Genau dieses Resultat erzielten die Fußballer des TSV Etelsen an diesem Sonntag. Im Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede ließ der Spitzenreiter somit im wahrsten Sinne des Wortes die Muskeln spielen, sodass eben ein 11:0 (7:0) dabei heraussprang.

„Das Ergebnis spricht seine eigene Sprache. Es war von A bis Z eine hochkonzentrierte Vorstellung von uns – mit viel Spielfreude. Die Jungs waren voller Elan dabei, haben das Ding super gerockt“, skizzierte Etelsens Trainer Nils Goerdel. Damit rechnete er zu Beginn der Partie nicht unbedingt, da Schwanewede in dieser Begegnung auch die erste Torchance besaß. Generell bescheinigte Goerdel den Gästen ein ordentliches Kombinationsspiel. „Defensiv waren sie aber schon überfordert“, analysierte er. Den Grundstein legten zwei Ecken, die Alex-Christian Ruf (3.) und Kevin Bähr (7.) verwandelten. „Danach lief es wie am Schnürchen.“ Nico Meyer (14.), Maximilian Jäger (16.), Mirko Duhn (27.) und Bastian Reiners (40./41.) erhöhten auf 7:0 – den ersten Treffer erzielte Reiners dabei per Elfmeter.

In der zweiten Hälfte war die Elf von Gästecoach Andreas Dirks nur noch auf Schadensbegrenzung aus. Dennoch kam Etelsen zu vier weiteren Toren. Erfolgreich waren die beiden eingewechselten Luca-Simon Homann (62.) und Lasse Ohlhorst (82.) sowie Ruf (84.) und Reiners (90.). Ausgetragen wurde die Partie am Schlosspark übrigens nicht auf dem B-Platz, sondern im Stadion.