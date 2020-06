Der TSV Etelsen jubelt künftig in der Landesliga Lüneburg. (Björn Hake)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die Saison 2019/2020 nun auch offiziell beendet. Auf einem virtuell ausgetragenen ordentlichen Verbandstag stimmte die Mehrheit der Delegierten für einen Abbruch der aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit. Die einzelnen Platzierungen werden nach einer Quotientenregelung berechnet. Wie der Verband bereits in seinem Antrag für den Verbandstag formulierte, gibt es Auf-, aber keine Absteiger.

Demnach bleibt der TB Uphusen in der Oberliga Niedersachsen. Außerdem steigt der TSV Etelsen als Bezirksliga-Meister in die Landesliga Lüneburg auf. Somit gibt es mit den Schlossparkkickern, dem FC Verden 04 und dem TSV Ottersberg künftig drei Teams aus dem Landkreis Verden in der Landesliga. Der MTV Riede bleibt der Bezirksliga Lüneburg 3 erhalten – und das, obwohl die Segelhorstkicker vor der Corona-Pause abgeschlagener Tabellenletzter waren. Künftige Gegner des MTV Riede werden der TSV Fischerhude-Quelkhorn und der TSV Thedinghausen sein. Fischerhude-Quelkhorn steigt als Kreisliga-Meister auf. Thedinghausen als Zweiter der Kreisliga hätte den Umweg über die Relegation nehmen müssen. Diese entfällt aber, sodass sich der Klub von der linken Weserseite über den Aufstieg und die damit verbundenen Derbys gegen den MTV Riede freuen darf.