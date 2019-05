„Wir treffen sicherlich zu einem guten Zeitpunkt auf Etelsen, aber das Derby hat eine andere Bedeutung“, sieht Emrah Tavan, Coach des FSV Langwedel-Völkersen, keinen großen Vorteil in der derzeitigen Situation des TSV Etelsen. Für die Schlossparkkicker geht es laut Coach Nils Goerdel in erster Linie darum, „den Spaß am Fußball wiederzufinden“. Gegen Langwedel werden aber viele auf dem Platz stehen, die mit den kürzlichen Ergebnissen weniger zu tun hatten. „Wir werden jetzt die Spielzeiten verteilen, die Jungs aus der zweiten Reihe haben sich das verdient“, verrät Goerdel. Abschenken werde der TSV das Derby aber nicht. „Wir waren mal eine Macht zu Hause, daher wollen wir mal wieder ein Heimspiel gewinnen.“ Verzichten muss Goerdel dabei auf Kevin Bähr, Philipp Schmid, Cedric Dreyer (Teilabbruch der Elle) und Alex Ruf (Schulter-OP). Für die beiden Letztgenannten ist die Saison dadurch bereits zu Ende. Auf der anderen Seite wird Tavan am Sonntag Jan-Ole Post (gelbgesperrt) vermissen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen