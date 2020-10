Bastian Reiners steht nach überstandener Bänderverletzung wieder im Kader. (Björn Hake)

Andre Koopmann schüttelt sofort mit dem Kopf. Tabellarisch mag es das Auswärtsspiel des TSV Etelsen gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf ein Topspiel sein, aber im Grunde treffen laut des Sportlichen Leiters der Etelser zwei Teams mit zwei völlig verschiedenen Zielen aufeinander: Der TSV Etelsen, aktuell Tabellendritter, peilt zuallererst den Klassenerhalt an. Ahlerstedt, die einen Rang über den Schlossparkkickern stehen, wollen hingegen bei der Vergabe des Titels ein Wort mitreden. Dementsprechend defensiv geht Koopmann die Partie auch an. „Diese Partie wird absolut schwierig“, sagt er. „Jeder, der unsere verfolgt, weiß, dass Ahlerstedt das stärkste Team in unserer Staffel ist. Wir fahren aber nicht dorthin und ergeben uns vorher. An einem guten Tag können wir auch diesen Gegner besiegen.“ Koopmanns Optimismus kommt nicht von ungefähr. Schließlich sind die Etelser seit vier Spielen ungeschlagen und haben von diesen Partien drei gewonnen. Zuletzt musste die Elf von TSV Trainer Nils Goerdel jedoch eine ungewollte Pause einlegen. Wegen mehrerer Corona-Fälle beim FC Verden 04 wurde das Derby vergangene Woche abgesagt. Die Reise nach Ahlerstedt tritt indes ein Rückkehrer mit an: Bastian Reiners hat seine Bänderverletzung auskuriert und steht wieder im Kader.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Ahlerstedt