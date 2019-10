Die Fischerhuder um Justin Sammann (links) besiegten die Bassener Reserve um Janek Hohlen deutlich. (Björn Hake)

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn bleibt die unangefochtene Nummer eins in der Fußball-Kreisliga. Das Team von Yannick Becker und Matthias Warnke gewann auch das Spitzenspiel gegen Verfolger TSV Bassen II und hat jetzt acht Punkte Vorsprung vor den Grün-Roten. Den Sprung von den Abstiegsrängen schaffte der TB Uphusen II dagegen nicht. Die Oberliga-Reserve unterlag dem TSV Etelsen II aufgrund einer schwachen Anfangsphase, in der sie früh mit 0:2 in Rückstand geriet.

TSV Fischerhude-Quelkhorn – TSV Bassen II 4:1 (2:0): Ganz so leicht, wie es das Ergebnis besagt, machten es die Bassener dem Tabellenführer nicht. Das Team von Marius Wagener kämpfte und rackerte über die gesamte Spielzeit, erarbeitete sich dabei allerdings kaum zwingende Chancen. Besser machten es die Hausherren, die letztlich auch von ihren guten Standards profitierten. So fiel das 1:0 durch einen von Dennis Klee direkt verwandeltem Freistoß (42.). Bassens Keeper Andy Wilkens sah beim Tor nicht gut aus. Er ließ den Ball durch die Hände rutschen. Auch das vorentscheidende 3:0 fiel per Freistoß. Diesmal hatte Wilkens aber keine Chance, als Lukas Klapp den Ball aus gut 18 Metern über die Mauer zirkelte und das Leder im Torwinkel einschlug (71.).

In der Anfangsphase hatte die Elf von Warnke und Becker die Gäste gut im Griff. Sie agierte mit durchdachten Angriffen und kam immer wieder gefährlich vor den Kasten von Wilkens. Mehrere gute Chancen, die allen voran Jannis Krenz hatte, wurden aber nicht genutzt. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Vorstöße der Bassener besser, sodass auch Fischerhudes Tormann Leon Becker Arbeit bekam. Becker löste die ihm gestellten Aufgaben gut und ließ nichts anbrennen. Nach dem Freistoßtor von Klee war der Bann beim Spitzenreiter gebrochen, der mit dem Pausenpfiff durch ein gut herausgespieltes Tor von Klapp die Führung auf 2:0 ausbaute (45.). „Nach der Halbzeit wollten wir gleich auf das dritte Tor gehen. Es entwickelte sich aber zunächst ein zerfahrenes Spiel“, sagte Becker, dessen Elf auch nach dem 3:0 durch Klapp nicht gewonnen hatte. Bassen drängte und kam durch Julian Lange zum 1:3-Anschlusstor (80.). Die Hausherren verlegten sich nach dem Treffer von Lange auf eine solide Defensivarbeit und brachten die Partie ohne in Gefahr zu geraten über die Zeit. Ein Konter der Fischerhuder führte zu einem Torabschluss von Aaron-David-Noah Connemann. Ein Bassener Abwehrspieler verhinderte einen Treffer mit einem Handspiel, sodass es einen Strafstoß gab. Diesen verwandelte Klee zum 4:1-Endstand (90.).

TB Uphusen II – TSV Etelsen II 2:4 (2:3): Der erhoffte Befreiungsschlag ist den Uphusern nicht gelungen. Nach sieben Niederlagen in Folge sollte es endlich wieder ein Erfolgserlebnis für den TBU geben. Im Falle eines Dreiers hätte das Team sogar den Sprung von den Abstiegsrängen schaffen können, weil der vor ihnen platzierte TV Oyten II spielfrei hatte. Aber eine verschlafene Anfangsphase machte dem Team von Ingo Reich und Mirko Kappmeyer einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, wollten unbedingt gewinnen und dann liegen wir nach noch nicht einmal zehn Minuten mit 0:2 zurück“, verstand Kappmeyer die Welt nicht mehr. Die von Beginn an auf Tore ausgerichteten Gäste erwischten einen Blitzstart. Nach acht Minuten markierte Nico Kiesewetter den Treffer zum 1:0. Dabei hatte der Torschütze Glück, denn Uphusens Keeper Jesper Ahrens hatte einen auf seinen Kasten abgefeuerten Ball hervorragend abgewehrt. Der Ball sprang aber vom Pfosten direkt vor die Füße von Kiesewetter, der nur noch einschieben musste. Eine Minute später zappelte der Ball zum zweiten Mal im Kasten von Ahrens. Diesmal hatte sich ein Uphuser im Mittelfeld einen Fehler erlaubt, den Dennis Witt nutzte und zum 2:0 für die Gäste traf. „Die Partie war jetzt eigentlich schon entschieden“, sah Kappmeyer die Köpfe bei seinen Spielern nach unten gehen.

Als dann Mohamad Wael Bani Almarjeh einen Fehler im Uphuser Aufbauspiel mit dem 3:0 bestrafte (22.), schien die Partie entschieden zu sein. Doch plötzlich fingen sich die Männer in den blauen Trikots. Besonders die A-Junioren fingen nun an, ihre Trainer zu begeistern. So gelang dem Nachwuchsangreifer Philipp Schippert der Treffer zum 1:3-Anschluss auf Zuspiel des ebenfalls noch für die U19 spielberechtigten Maxim Schaf. Kappmeier und Reich hatten zu diesem Zeitpunkt aber auch schon ihre Defensive umgestellt. Der Dreierabwehr wurde mit dem jungen Andreas Mierau ein vierter Mann dazugestellt. Das Spiel des TBU lief nun auch. Die Folge war der Treffer zum 2:3-Anschluss noch vor der Halbzeit. Diesen erzielte Joseph Airich (33.). Nach der Pause lief aber nicht mehr viel zusammen. Sowohl der TBU als auch die Gäste kamen kaum noch zu Torchancen. Eine gab es allerdings noch. Diese hatte Sören Bengsch nach einem Konter. Bengsch nutzte die Möglichkeit zum 2:4 (69.). Nach dem Spiel setzten sich die Uphuser zusammen und berieten darüber, wie es weitergehen soll. Ob es mit dem TBU aufwärts geht, wird sich zeigen, denn am Sonntag tritt das Team beim Schlusslicht Otterstedt zum Kellerderby an.