Feierte ein furioses Comeback nach überstandener Verletzung: Holtums Birte Wacker. (Björn Hake)

Holtum (Geest). „Never change a winning team.“ Das gilt nicht nur für den Fußball, sondern lässt sich auch bestens auf die Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) anwenden. Nach überstandener Verletzung rückte Birte Wacker wieder an Position zwei und sorgte damit dafür, dass Holtum in Bestbesetzung den Tabellenvierten TSV Hollen II empfangen konnte. Das Resultat: 8:2-Heimsieg.

„Das war wider Erwarten richtig gut. Zu viert in unserer normalen Besetzung – das ist einfach eine Bank“, betonte Holtums Nummer vier Corinna Völker. Und ein echtes Brett sei es gewesen, wie sich Birte Wacker nach ihrem auskurierten Tennisarm präsentierte. Schlichtweg mit „furios“ betitelte Völker die Leistung ihrer Teamkollegin. „Vielleicht muss ich auch mal pausieren, um so zu spielen“, scherzte sie.

Pause hatten auch die eigentlichen Doppelpaarungen der Gastgeber. „Da wir die Doppel im Hinspiel verloren hatten, haben wir diesmal umgestellt“, berichtete Völker. Und dieser Schachzug war von Erfolg gekrönt: Holtum gewann doppelt. Das war die einzige richtige Taktik. So lag Anja Meier, Holtums Nummer drei, bereits mit 0:2 Sätzen und 2:9 in Durchgang drei zurück, als sie eine Auszeit nahm. Nach dieser kleinen Pause drehte Meier auf und entschied das Match noch für sich. Andersherum lief es in ihrem zweiten Spiel, aus einem 2:0 wurde ein 2:3. Es war das vorletzte Spiel des Tages. „Eigentlich wollte ich nicht mehr spielen“, erzählte Völker, die den Schlusspunkt setzte. „Im Nachhinein habe ich mich bedankt, sonst hätte ich im Einzel keinen Punkt beigesteuert“, sagte sie schmunzelnd. Zum Schluss lobte sie nochmals ihre Mitspielerinnen: „Ich war schwer beeindruckt von ihnen.“