Trainer Ricardo Seidel (links) und Co-Trainer Maurice Haubold (rechts) freuen sich über die beiden Neuzugänge Rene Magalowski (Zweiter von links) und Pascal Seedorf. (TSV Lohberg)

Der Fußball-Kreisklassist TSV Lohberg ist weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Die Verantwortlichen dürfen sich über zwei weitere Neuzugänge freuen. Wie Fußballchef Steffen Lühning am Donnerstag bekannt gab, schließen sich zur neuen Saison mit Rene Magalowski und Pascal Seedorf zwei echte Typen den Schwarz-Gelben an.

Lohbergs neuer Coach Ricardo Seidel freut sich über die beiden Neuzugänge. „Rene besticht durch seinen enormen Sieges- und Einsatzwillen. Mit ihm bekommen wir nicht nur weitere Qualität in unseren Kader, sondern auch einen Fußballer mit herausragenden technischen und physischen Eigenschaften. Rene fühlt sich in einer kameradschaftlich geprägten Umgebung am wohlsten und ist darüber hinaus auch stets in der Lage, Spiele alleine zu entscheiden. Spaß, ein respektvoller Umgang, die bereits vorhandene Qualität im aktuellen Kader sowie die hervorragende Infrastruktur haben letztendlich den Ausschlag für seinen Wechsel und eine damit verbundene neue Herausforderung gegeben“, sagt Seidel.

Auch über den zweiten Neuzugang spricht der Trainer in den höchsten Tönen: „Mit Pascal bekommen wir einen Spieler dazu, der immer bis in die Haarspitzen motiviert und engagiert zur Sache geht. Er ist genau der Spielertyp, den es braucht, wenn Emotionen und leidenschaftliches Fußballspielen gefordert sind. Seine Qualitäten liegen deutlich in der Offensive.“