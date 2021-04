Coach Ricardo Seidel (links) und Co-Trainer Maurice Haubold (rechts) präsentieren die beiden Neuzugänge Felix Hellwinkel (Zweiter von links) und Hannes Hammer. (TSV Lohberg)

Der Fußball-Kreisklassist TSV Lohberg hat seine Neuzugänge sieben und acht präsentiert. Wie Fußballchef Steffen Lühning mitteilte, schließen sich Felix Hellwinkel und Hannes Hammer den Schwarz-Gelben an. Beide Spieler kommen vom SV Hönisch. „Uns ist es als Verein und dem gesamten Trainerteam gelungen, diese beiden exzellenten Fußballer von einem Wechsel zu uns zu überzeugen“, freut sich Ricardo Seidel über die beiden Spieler, die er noch aus gemeinsamen Zeiten in Hönisch kennt.

Der Coach lobt den 25-jährigen Felix Hellwinkel: „Mit Felix bekommen wir einen Spieler, dessen Qualitäten im Sturmzentrum auch anderen Vereinen nicht verborgen blieben. Und trotzdem hat er sich für uns entschieden. Seine Zielstrebigkeit mit dem Ball und die Qualität im Abschluss – auch aus nicht aussichtsreichen Positionen – sind einfach unglaublich. Seine Verpflichtung hebt die gesamte Offensivabteilung unserer Mannschaft noch mal auf ein ganz anderes Level. Ein Spieler, der nicht nur jedes Trainingsspiel gewinnen, sondern auch gerade im Wettkampf immer als Sieger den Platz verlassen will.“

Auch über den im Mittelfeld variabel einsetzbaren Hannes Hammer kann Seidel nur Positives sagen. „Mit Hannes ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der ein Fußballspiel nicht nur super lesen, sondern auch durch seine Qualität in Eins-gegen-eins-Situationen entscheiden kann. Technik, Übersicht, Ruhe am Ball und eine ordentliche Portion Selbstvertrauen zeichnen ihn aus“, stellt der Trainer die Stärken des 26-Jährigen in den Vordergrund. Neben Hellwinkel und Hammer hatten sich vom SV Hönisch bereits Moritz Ackermann, Marvin Blome und Max Brümmer dazu entschlossen, ihrem ehemaligen Coach zu folgen.