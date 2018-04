Alina Wollering war mit fünf Toren Morsums zweitbeste Torschützin. (Björn Hake)

Bremerhaven. Der Handballerinnen des TSV Morsum haben am Dienstag weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen gelassen. Nach einer 26:27 (7:12)-Niederlage bei der HG Bremerhaven bleiben dem Landesligisten noch zwei Spiele um dem drohenden Abstieg zu entgehen. Fakt ist: Aus eigener Kraft kann die Mannschaft von Trainer Martin Eschkötter nur noch den drittletzten Rang verteidigen. Ob dieser am Ende für den Klassenerhalt reicht, wird sich zeigen, wenn auch in den höheren Ligen alle Entscheidungen gefallen sind.

In Bremerhaven war es am Ende eine knappe, aber nicht unverdiente Niederlage der Eschkötter-Sieben. Sie war deshalb nicht unverdient, weil bei den Gästen nach dem Treffer zum 2:2 durch Alina Wollering im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nur noch wenig klappen wollte. Nach einem verworfenen Siebenmeter durch Lena Meding (12.) brachte die sechsfache Torschützin Nicola Berndt den Aufsteiger nach einer Viertelstunde erstmals mit vier Toren nach vorne – 6:2. Anina Szczesny sorgte mit einem Siebenmeter für den Pausenstand. In Durchgang zwei fanden die Morsumerinnen dann nach dem 14:19 (44.) besser ins Spiel. Mit einem Kraftakt kämpfte sich der TSV noch einmal heran – 20:21 (50.). Fünf Minuten vor der Schlusssirene war der Vorsprung der HG Bremerhaven beim 25:21 allerdings wieder auf vier Tore angewachsen.

Mit sechs Treffern avancierte Saskia Küster zur besten Schützin bei den Gästen. Morsums Linkshänderin war auch 30 Sekunden vor der Schlusssirene für den Endstand verantwortlich. Soll die Hoffnung auf eine bessere Platzierung nicht ganz schwinden, muss am Sonntag (16.30 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison ein Sieg her. Gegner in der Morsumer Schulsporthalle wird dann der TV Oyten III sein.

Weitere Informationen

HG Bremerhaven - TSV Morsum 27:26 (12:6)

TSV Morsum: Selmikat - Küster (6), Wollering (5), Meding (5/3), M. Jacobsen (3), Szczesny (3/1), Höher (2), Wiese (1), Gohl (1), P. Jacobsen, Schwarz

Siebenmeter: HG Bremerhaven 4/3, TSV Morsum 5/4

Zeitstrafen: HG Bremerhaven 5, TSV Morsum 4 PRÜ