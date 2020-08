Firat Karaca hatte für Ottersberg die besten Torchancen. (Björn Hake)

Die Bedeutung von Serien in Testspielen sind ziemlich wertlos. Dennoch geben sie Aussage darüber, ob sich eine Mannschaft in einem guten oder schlechten Zustand befindet. Ersteres trifft auf den TSV Ottersberg zu. Der Fußball-Landesligist ist auch nach seinem vierten Testspiel der aktuellen Saisonvorbereitung ungeschlagen. Nach zuvor drei Siegen endete der Vergleich mit dem Bremen-Ligisten OSC Bremerhaven am Sonnabend 0:0.

TSV-Coach Jan Fitschen fand nach dem Abpfiff, als er seine Mannschaft um sich versammelt hat, fast nur lobende Worte. Einzig der Fitnesszustand einiger seiner Spieler müsse sich noch verbessern. Ansonsten herrschte beim Coach Zufriedenheit – und das nicht nur wegen der Tatsache, dass sein Team in den vergangenen Wochen nicht verloren hat. „Die Stimmung bei uns ist gut, genauso die Mischung im Team. Dass wir bisher diese Ergebnisse eingefahren haben, kommt nicht von ungefähr“, meinte Fitschen. „Wir haben jetzt gegen einen Gegner unentschieden gespielt, der in der Bremen-Liga oben dabei sein wird. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir uns nur in der Vorbereitung befinden.“ Zum Thema Fitness ergänzte Fitschen, dass einige Spieler doch müde gewesen seien. „In dem Bereich geht noch mehr, damit während der Saison auch wirklich jeder 90 Minuten durchhalten kann.“

OSC bestimmt Halbzeit eins

Was den fußballerischen Bereich betrifft, befinde sich seine Elf hingegen schon auf einem ordentlichen Level – sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Beides war gegen den OSC zu beobachten. In Halbzeit waren es die Gäste aus der Seestadt, die das Geschehen bestimmten. Die Ottersberger hielten den Offensivbemühungen der Bremerhavener aber stand. „Der OSC hat uns in der ersten Halbzeit schon vor einige Probleme gestellt. Dennoch haben wir versucht, die Dinge fußballerisch zu lösen und selbst Druck auf den Gegner auszuüben“, beurteilte Fitschen die ersten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel stellte der Coach ein wenig um: Ottersberg tauchte fortan in der Offensive vermehrt auf und kam daher auch zu guten Chancen. Die besten hatte Firat Karaca. Dreimal tauchte er frei vor dem OSC-Tor auf. Einmal schoss er den Ball über das Tor, bei der zweiten Chance wurde er von der Abwehr der Gäste noch abgelaufen, beim dritten Versuch, einen Treffer zu erzielen, traf er die Latte.

Das Tor des Tages fehlte, die Zufriedenheit des Trainers nicht. Fitschen: „Es ist schön zu sehen, dass wir derzeit beides drin haben: Wir erspielen uns selbst Chancen, können den Gegner aber auch mal kommen lassen.“