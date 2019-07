Zunächst wurde nach einer Trainingseinheit gemeinsam gegessen und anschließend stand ein erfolgreiches Testspiel an. So sah der Sonntag für die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg aus. Gegner in dem Test auf dem Wümmesportplatz war der Bezirksliga-Aufsteiger FC Hansa Schwanewede. TSV-Trainer Jan Fitschen durfte einen Sieg seiner elf beobachten. Mit 3:1 (1:1) setzten sich die Platzherren durch. Allerdings liefen die Ottersberger zunächst einem Rückstand hinterher. Schwanewede ging in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Egzon Prcani (44.) der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit sollten nur noch die Schützlinge von Fitschen treffen. Zunächst schoss Prcani den amtierenden Bezirksliga-Meister mit seinem zweiten Tor in Führung (65.), zehn Minuten vor Spielende traf Alexander Garuba zum Ausgleich.