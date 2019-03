Alexander Garuba (links) staubte zum 3:0-Endstand ab. (Jonas Kako)

Es war der sechste Sieg in Folge und das dritte Spiel in Serie ohne Gegentor. Die Fußballer des TSV Ottersberg reiten weiterhin auf einer Erfolgswelle und bleiben durch einen souveränen 3:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Pennigbüttel vorerst an der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 3.

Die Mannschaft von Trainer Jan Fitschen tat sich gegen die zweitbeste Abwehr der Liga lange schwer. „Es war das erwartet schwierige Spiel, in dem bei uns der letzte Pass zu selten angekommen ist“, betonte Fitschen. Die verdiente Führung für den TSV fiel dennoch kurz nach der Halbzeit, als David Airich in der 48. Minute einen Distanzschuss von Jan Hendrik Stubbmann zum erlösenden 1:0 ins Tor gelenkt hatte.

Kurze Zeit später entschied Schiedsrichter Niklas Requardt (SG Wintermoor) auf Strafstoß für die Platzherren. Airich wurde durch einen leichten Kontakt zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte eiskalt zum vorentscheidenden 2:0 (55.). Den Gästen fiel in der Folge gegen die beste Abwehr der Liga fast gar nichts ein. „Wir standen sehr sicher und haben keine Torchancen zugelassen“, lobte Fitschen seine Defensive.

Den 3:0-Endstand markierte Alexander Garuba in der Nachspielzeit. „Dass wir in dieser Souveränität gewonnen haben, stimmt mich schon zufrieden. Pennigbüttel muss man erst einmal schlagen“, bilanzierte Fitschen, dessen Mannschaft den zwölften Saisonsieg ohne Gegentreffer feierte und weiterhin einen Punkt Vorsprung auf Hambergen hat. Der TSV hat aber zwei Spiele mehr ausgetragen.