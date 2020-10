Leonard Belba kehrt nach seiner Rotsperre in den Ottersberger Kader zurück. (Björn Hake)

Bei den Fußballern des TSV Ottersberg stand zu Beginn der Woche zunächst die Aufarbeitung der 0:6-Niederlage gegen die SV Drochtersen/Assel auf dem Programm. Trainer Jan Fitschen zeigte sich positiv angetan von „der Selbstreflexion der Jungs. Sie haben das Spiel für sich noch mal analysiert und waren dabei sehr selbstkritisch. Leider gibt es solche Spiele. Wir haben zu viele Fehler gemacht und den Gegner dadurch eingeladen. Das gilt es nun wieder besser zu machen. Drochtersen ist abgehakt, jetzt geht der Blick nach vorne.“

Es wartet das Landesliga-Auswärtsspiel beim VfL Güldenstern Stade (Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr). Vom Tabellenstand – Stade ist als Schlusslicht noch ohne eigenen Punktgewinn – will sich Jan Fitschen nicht blenden lassen: „Gerade durch ihren schwachen Start wollen sie im Heimspiel gegen uns mit Sicherheit unbedingt punkten. Es wird ein schwieriges Spiel, in dem es gilt, die Geduld und die Nerven zu bewahren.“ Sollte im Abschlusstraining nicht noch etwas Gravierendes passieren, reist der TSV Ottersberg mit vollem Kader an. Auch Leonard Belba hat seine Rotsperre abgesessen.