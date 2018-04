Aleksandar Nesic traf für RW Achim in der Nachspielzeit zum 2:1. (Focke Strangmann)

Der TSV Bierden hat die Rote Laterne in der Fußball-Kreisliga Verden abgegeben. Das Team des neuen Trainer-Trios Dennis Lange, Axel Viohl und Thorsten Mareck gewann gegen Thedinghausen, während das neue Schlusslicht TSV Ottersberg II beim TSV Achim nicht antrat. Die Tabellenspitze behauptete der 1. FC Rot-Weiß Achim durch seinen Erfolg beim TSV Lohberg.

TV Oyten II - TSV Dörverden 2:5 (1:2): Während es für die Oytener nach der dritten 2:5-Pleite in Folge weiter in Richtung Tabellenkeller geht, kann Nils Pohlner mit seinem TSV Dörverden beruhigt in die Zukunft schauen. Für seine Mannschaft ist die Serie gelaufen, denn es kann weder nach oben noch nach unten gehen. Die Gäste agierten engagierter und führten durch den Treffer von Mirko Cordes (23.). Dennis Mahler glich zwar für den TVO aus (43.), doch zur Pause stand es 1:2: Nils Deke hatte per Abstauber getroffen (43.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Deke mit einem Doppelpack auf 4:1 (47./55.). Sebastian Wrede betrieb mit seinem Treffer Ergebniskosmetik für Oyten (79.), ehe Cordes den Schlusspunkt setzte (90.).

FC Verden 04 II - TSV Uesen 4:2 (2:0): Wenige Tage nach dem knappen Pokalsieg in Uesen hatte Verden nun leichtes Spiel mit der Elf von Lars Krooß. Schon in der ersten Minute beförderte Jan Meyer nach Balleroberung durch Cedrik Zepp das Leder zum 1:0 über die Torlinie. Nach einem Alleingang traf Marcel Kruse zum 2:0 (25.). Als eine Stunde gespielt war, vertändelten die Gäste den Ball am eigenen Strafraum. Meyer nutzte den Lapsus und traf zum 3:0. Kurz darauf hatte Mathijs van Herkhuizen die große Chance, alles klar zu machen. Er verzog das Leder aber freistehend. Weil der TSV Uesen nun engagierter spielte, kam er durch die Treffer von Tom-Luca Scholz (68.) und seinem Bruder Nils-Thorben, der in der 75. Minute einen strittigen Handelfmeter verwandelte, auf 2:3 heran. Das Team von Oliver Rozehnal ließ sich aber nicht aus dem Rhythmus bringen und nutzte einen Strafstoß, um alles klar zu machen. Nach Foul an Mubarak Badir verwandelte Stefan Twietmeyer den Elfer zum 4:2.

TB Uphusen II - TSV Dauelsen 1:0 (0:0): Die Gäste haben es dem Pokalfinalisten aus Uphusen nicht leicht gemacht. Das Team von Ralf Müller agierte geschickt und erarbeitete sich auch einige gute Torgelegenheiten. „Wir sind nur schwer in Tritt gekommen“, sagte TBU-Coach Michael Hansen. Als es beim TBU lief, gab es auch gleich gute Chancen. Zwei hundertprozentige hatte Mande Sidibe, der sie jedoch leichtfertig vergab. In der Schlussphase erlöste Jannik Elfers sein Team mit dem Tor des Tages, das er aus der Distanz markierte (88.).

SV Hönisch - TSV Fischerhude-Quelkhorn 4:1 (4:0): Eine sehr starke erste Halbzeit erwischte der SVH. Insbesondere Tobias Rolf machte den Gästen zu schaffen. Immer wieder tauchte der immens schnelle Stürmer vor dem Kasten von Andy Wilkens auf und bereitete dem Keeper große Probleme. Schon nach acht Minuten überlistete Rolf die Nummer eins des Wümmeteams – 1:0. Drei Minuten später hatte Wilkens erneut das Nachsehen, als Rolf unhaltbar auf seinen Kasten abzog. Den Hattrick machte Hönischs Stürmer mit der Rückennummer sieben perfekt, als er nach einer halben Stunde zum 3:0 traf. Und weil die Tormaschine von Coach Ricardo Seidel so richtig auf Hochtouren lief, gelang Moritz Ackermann auch noch der vierte Treffer vor der Pause (38.). Die sichtlich geschockten Männer von der Wümme fanden auch in Halbzeit zwei nicht zu ihrem Spiel, aber ihnen gelang zumindest das Ehrentor durch Michael Wülbers-Mindermann (70.). „Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und den Gegner dabei ab der ersten Minute in Griff“, strahlte Seidel.

TSV Bierden - TSV Thedinghausen 3:2 (2:2): Gleich 18 Spieler hatte das neue Trainer-Trio der Bierdener zur Auswahl. Und die Coaches stellten die richtigen Spieler auf. Die aufgebotene Elf zeigte eine gute Leistung und feierte den dritten Saisonsieg. „Unser Erfolg war zwar glücklich, aber wir haben ihn uns auch erarbeitet“, freute sich Dennis Lange. Thedinghausen ging nach drei Minuten durch einen Treffer von Dennis Buttkus in Führung. Die Platzherren kämpften sich aber ins Spiel und kamen durch die Tore von Kassim Diallo (10.) und Marcel Sievers (13.) zum 2:1. Buttkus traf erneut für die Gäste, sodass es mit einem 2:2 in die Pause ging. Nach der Halbzeit verhinderte Bierdens Keeper Dennis Kreye mehrfach einen möglichen Rückstand. Den Erfolg machte Lüder Helms perfekt, als er einen Konter über Vittorio Zambrano mit dem Tor zum 3:2 abschloss.

TSV Lohberg - 1. FC Rot-Weiß Achim 1:2 (1:0): Bis in die Schlussphase hinein hielt die Lohberger Führung, die Alexander Stockmann (13.) früh hergestellt hatte. Als sich das Team von Henrik Dreyer durch eine Ampelkarte für den Torschützen Stockmann selbst dezimierte (80.), wurde der Druck des Spitzenreiters immer größer. Drei Minuten vor Schluss nutzte Denis Rogosin seine Chance und traf zum 1:1. In der Nachspielzeit verursachte Lohbergs Moussa Sangare einen Strafstoß, den Aleksandar Nesic verwandelte und somit Achim noch zum Sieg schoss. „Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden, leider nicht über die gesamten 90 Minuten“, sagte Dreyer.