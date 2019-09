Fast immer einen Schritt zu spät: Dominik Rosenbrock (rechts) und die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg. (Björn Hake)

Ottersberg. Das Spiel hat so angefangen wie es aufgehört hat: mit einem Tor von Max Ratzeburg, dem Kapitän des MTV Treubund Lüneburg. Es passte zur Landesliga-Begegnung. Auswärts beim Aufsteiger TSV Ottersberg präsentierten sich die Fußballer aus Lüneburg am Sonntag als das bessere Team. Die Kräfteverhältnisse spiegelten sich auch im Ergebnis wider. Nach 90 Minuten hieß es 0:5 (0:1). Eine Packung, die ihre Wirkung bei den Ottersbergern nicht verfehlte.

Denn der TSV-Trainer Jan Fitschen zeigte sich nach Schlusspfiff ziemlich bedient, dabei sparte er nicht an Kritik. „Wir sind auf dem Platz aktuell keine Mannschaft. Wir helfen uns zu wenig“, bemängelte Fitschen. Es sollte nicht der einzige Kritikpunkt sein, den er äußerte. „Einige denken, sie hätten die große Qualität, aber sie zeigen es nicht.“ Generell hatte der Coach also kein Verständnis für den Auftritt seines Teams. Am meisten ärgerte ihn der jeweilige Start in die Partie. So passierte es zweimal, dass sich die Ottersberger nach einem Anpfiff ein schnelles Gegentor fingen. In Halbzeit eins war es Ratzeburg, der die Schläfrigkeit des TSV mit einem Hackentor bestrafte (1.). Die zweite Halbzeit begann mit einem Treffer von Nico Goldberg (47.).

Die Entstehung der beiden Tore war dabei fast identisch. Zweimal spielte sich der MTV über den sehr agilen Thorben Glüsing gegen den etwas überforderten Linksverteidiger Nicklas Falldorf durch, beide Male fand seine Vorlage einen Vollstrecker. „Was willst du dazu sagen?“, ärgerte sich Fitschen. Gerade der frühe Gegentreffer nach der Halbzeitpause sorgte bei ihm nur für Kopfschütteln. „Wir hatten uns in der ersten Halbzeit nach und nach reingebissen“, sah er eigentlich einen Aufwärtstrend in der Begegnung.

Und mit dieser Einschätzung lag er auch richtig. Nach dem frühen 0:1 und dem Glück, dass Lüneburgs Goldberg danach kein Kapital aus seiner Riesenchance schlug, zeigten sich die Ottersberger eigentlich konkurrenzfähig. Demnach ließ der Landesliga-Aufsteiger die Lüneburger offensiv nur noch selten zur Entfaltung kommen. Mit etwas Glück hätte der TSV auch beinahe den Ausgleichstreffer erzielt. Allerdings zeigte sich der MTV-Keeper Lennart Röpnack beim Schuss von Marcel Brendel auf dem Posten, den Nachschuss setzte Jan-Moritz Höler bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison dann nur knapp drüber (43.).

In der zweiten Halbzeit konnte der TSV Ottersberg jedoch nicht mehr mithalten. Spätestens nach dem 0:3 durch Dennis Hüls (53.) ergab sich das Fitschen-Team seinem Schicksal. „Danach haben wir uns aufgegeben“, bekräftigte der Heimcoach. Dem konnte er auch mit seinen Wechseln in der 62. Minute nicht mehr entgegenwirken. Stattdessen befriedigte der Gast weiter seine Lust nach Toren. Mit Tim Franke trug sich hierbei auch ein Einwechselspieler in die Torjägerliste ein (69.). Ratzeburg setzte den Schlusspunkt. Der Spielführer der Lüneburger veredelte in der 83. Minute ein Zuspiel von Hüls.

„Grundsätzlich haben wir zu wenig Laufbereitschaft gezeigt. Durch unser destruktives Zweikampfverhalten bekommen zudem wir zu viele Gegentore“, bilanzierte Fitschen, der die Ursache dafür ausgemacht haben will. „Letztendlich hängt das mit der Gesamteinstellung zusammen. Viele waren vom Kopf her nicht da, wir hatten mehrere Totalausfälle und das fängst du in der Landesliga nicht auf. Da geht alles schneller, da musst du mental 90 Minuten bei der Sache sein.“ Viele Gespräche sollen nun mithelfen, dass sich diese Leistung nicht noch einmal wiederholt.