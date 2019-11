Spielte trotz Schulterproblemen: Ottersbergs Enes Acarbay. (Björn Hake)

Aufgrund großer Schulterprobleme hieß es, dass Eney Acarbay nicht für den Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg im Heimspiel gegen den VfL Westercelle auflaufen könne. Doch der Stürmer der Wümmekicker spielte. Seine Schulter war nicht das große Problem, das war die Defensive des TSV in Halbzeit zwei. Denn Ottersberg verlor die Partie mit 0:4 (0:0).

Zwei Doppelschläge

Halbzeit eins war noch ausgeglichen verlaufen und somit stand es zur Pause entsprechend noch 0:0. Doch direkt zu Beginn der zweiten Hälfte setzte es einen Doppelschlag für die Gastgeber. In Minute 49 stellte Westercelles Maximilian Wede auf 0:1. Nur 60 Sekunden später lag der Ball erneut im Kasten von Keeper Felix-Rolf Mindermann. Maurice Thies hatte auf 0:2 erhöht. Diese Treffer zeigten Wirkung und sollten nicht die letzten beiden sein. Denn Westercelle hatte noch einen zweiten Doppelpack auf Lager. Westercelles Nils Wittenberg erzielte in Minute 77 das dritte Tor für den VfL per Strafstoß und ließ in Minute 79 auch das 4:0 für die Gäste folgen.

Damit war die fünfte Saisonniederlage im 16. Spiel für die Ottersberger besiegelt. Die Truppe von Coach Jan Fitschen, der telefonisch nach der Partie nicht zu erreichen war, rutschte damit auf Platz zehn im Klassement ab und hat lediglich noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.