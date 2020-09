Patrick Hirsch (links) und der TSV Ottersberg waren gegen Bornreihe meistens einen Schritt zu spät. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt. (Björn Hake)

Es läuft bereits die dritte Minute der Nachspielzeit, als die Emotionen im Fußball-Landesligaspiel zwischen dem TSV Ottersberg und dem SV BW Bornreihe endgültig überkochen. Nach einem Foul nahe des Mittelkreises gibt es eine Rudelbildung zwischen den beiden Teams. Schiedsrichter Tom-Florian Holzky schickt gleich zwei Spieler vorzeitig zum Duschen. Ottersbergs Leonard Belba sieht glatt Rot wegen Nachtretens. Ein Bornreiher Spieler wird mit der Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt. Es ist das unrühmliche Ende eines hitzigen Spiels, das die Gäste aus Bornreihe verdient mit 2:1 (1:0) für sich entscheiden.

Dass die „Moorteufel“ am Ende der verdiente Sieger waren, sah auch Ottersbergs Coach Jan Fitschen so. „Bornreihe hat es clever gemacht. Sie haben auf unsere Fehler gewartet und diszipliniert verteidigt. Wir haben sie immer wieder zu Chancen eingeladen“, lobte er die Gäste aus dem Landkreis Osterholz. Einer dieser individuellen Fehler führte bereits in der 10. Minute zum ersten Gegentor der Wümmekicker. Alexander Garuba verlor den Ball, wodurch die Defensive komplett unsortiert war. Am Ende schob Meikel Klee zum 1:0 für Bornreihe ein.

Pfosten verhindert Führung

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Gastgeber bereits die Partie in ihre Richtung drehen können. Nach einem Pass von Jan Hendrik Stubbmann war Bastian Falldorf halb links im Strafraum durch. Bei seinem Schuss war jedoch der Pfosten im Weg. In der 14. Minute war es abermals Falldorf, der sich durchsetzte und abzog – doch diesmal hatte Gästekeeper Ole Pasbrig etwas gegen ein Ottersberger Tor. Die Wümmekicker hatten anschließend mehr Ballbesitz, was sie jedoch nicht ausnutzten. Auch eine aussichtsreiche Standardsituation kurz vor dem Strafraum brachte nichts ein. Timo Kanigowski setzte den Freistoß in die Mauer (31.). Bornreihe dagegen setzte auf schnelle Umschaltmomente. Die Gäste kamen immer wieder über die rechte Seite durch, so auch in der 33. Minute, als eine flache Hereingabe durch den Strafraum an allen vorbeiflog.

Fitschen reagierte zur zweiten Halbzeit und brachte Marcel Brendel für die linke Abwehrseite. Doch Ottersberg kassierte schnell die kalte Dusche. Pascal Kranz war wieder einmal über rechts durch, passte nach innen, wo Michel Klimmek nur noch einschieben musste – 2:0 für die Gäste (51.). Es entwickelte sich fortan ein hitziges Spiel, das von harten Zweikämpfen, vielen Gelben Karten und Diskussionen geprägt war. Da spielerisch kaum etwas ging, musste eine Standardsituation für den Anschlusstreffer der Wümmekicker herhalten. Nach einem Freistoß von Egzon Prcani von halb links köpfte Verteidiger Andi Julian Marks Ramirez wuchtig ein – nur noch 1:2 aus Sicht der Gastgeber (72.).

Fünf Minuten später forderten die Ottersberg vehement Elfmeter, nachdem ein Spieler im Anschluss an eine Ecke im Strafraum zu Fall kam. Doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Stattdessen ging es sowohl auf dem Platz als auch von außen immer hitziger zu, was in der Nachspielzeit zu den beiden Platzverweisen führte. Was die Hitzigkeit des Spiels betraf, wählte Fitschen deutliche Worte in Richtung seiner Mannschaft: „Das sind mittlerweile Dinge, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren kann. Die Außendarstellung haben wir bereits vor der Saison angesprochen. Im Affekt kann das mal passieren, aber ich muss nicht jede Aktion kommentieren oder lamentieren.“

Der TSV-Coach kritisierte zudem, dass dadurch das eigentliche Spiel zu kurz kommt. „Das, was wir beeinflussen können, darum kümmern wir uns zu wenig. Wir kümmern uns mehr um Unzulänglichkeiten und dann bleiben natürlich andere Sachen auf der Strecke. Ich habe den Jungs auch gesagt: Fußball ist zu 80 Prozent Kopfsache. Wenn der Kopf stimmt, sind wir eine gute Mannschaft, wenn nicht eine schlechte“, wurde er deutlich.