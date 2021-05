Justin Schmidt (schwarzes Trikot) verlässt Langwedel und schließt sich dem TSV Ottersberg an. (Björn Hake)

Nachdem sich Egzon Prcani und Jan Hendrik Stubbmann dazu entschlossen, dem Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg den Rücken zu kehren, muss sich der Klub von der Wümme nach neuen Offensivspielern umschauen. Nun vermeldete Drilon Demaku, Sportlicher Leiter in Ottersberg, am Sonnabend einen ersten Erfolg bei der Suche. Er präsentierte mit Justin Schmidt einen Spieler, der in der kommenden Saison die Offensive des TSV Ottersberg beleben soll.

Justin Schmidt wechselt nicht nur den Verein. Der 24-Jährige will sich ab dem Sommer zudem in einer höheren Liga beweisen. Denn zuletzt lief er für den FSV Langwedel-Völkersen in der Bezirksliga auf. Im Jahr 2018 hatte sich Schmidt dem FSV angeschlossen, nun zieht es ihn weiter.

Drilon Demaku ist von den Fähigkeiten Schmidts, der in der Jugend unter anderem für den JFV Nordwest gespielt hat, überzeugt: „Justin hat auf jeden Fall das Format, uns sofort weiterzuhelfen. Er will an der Entwicklung teilhaben, die wir in Zukunft nehmen wollen.“

Begeistert ist Demaku vor allem von der Geschwindigkeit, die Justin Schmidt auf den Platz bringen könne. „Ich kenne viele Jungs bei uns aus der Region und Justin ist auf jeden Fall einer der schnellsten“, verteilte Demaku Lob an den Neuzugang. Der Linksfuß soll im Team vom neuen TSV-Trainer Mike Barten in der Offensive auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen und zudem für Torgefahr sorgen.