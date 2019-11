Erwartet einen konzentrierten Auftritt über 90 Minuten von seiner Mannschaft: Jan Fitschen, Trainer des TSV Ottersberg. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: Zwei Dinge sind vor einem Duell mit dem Schlusslicht immer klar: Der Gegner ist Favorit und deren Trainer wird dennoch warnende Worte an seine Spieler richten. So ist es nun auch vor dem Duell zwischen dem SV Emmendorf und dem TSV Ottersberg. Die Emmendorfer können lediglich auf fünf Punkte (ein Sieg, zwei Remis) aus zwölf Spielen verweisen. Die Wümmekicker sind hingegen bei 16 Zählern angekommen. „Es läuft nicht rund bei Emmendorf, aber das ist natürlich die Gefahr. Wir haben gesehen, dass man in dieser Liga nichts geschenkt bekommt. Wenn wir das nicht beherzigen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben.“ So die warnenden Worte von Jan Fitschen. Der will – mit dem zuletzt vogelwilden 3:3 gegen Eintracht Lüneburg im Gedächtnis – von seiner Truppe einen konzentrierten Auftritt über 90 Minuten sehen.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Emmendorf